Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.08.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Zurückhaltend zu reden wäre besser, als gleich aufmüpfig zu reagieren.

Zurückhaltend zu reden wäre besser, als gleich aufmüpfig zu reagieren. Beruf: Wenn Sie geduldiger sind, kann man sich bestimmt freundlich einigen.

Wenn Sie geduldiger sind, kann man sich bestimmt freundlich einigen. Fitness: An Motivation fehlt es nicht. Konzentriert zu bleiben, ist schwierig.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Locker, tolerant und nicht zu ernsthaft, statt sich unnötig zu ärgern!

Locker, tolerant und nicht zu ernsthaft, statt sich unnötig zu ärgern! Beruf: Wer sich nicht festlegt, kommt mit geänderten Plänen viel besser klar.

Wer sich nicht festlegt, kommt mit geänderten Plänen viel besser klar. Fitness: Gönnen Sie sich Pausen, gehen Sie Aufregungen und Stress aus dem Weg!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Man hat Spaß mit Ihnen. Achtsamer und geduldig, wenn Sie mehr wollen!

Man hat Spaß mit Ihnen. Achtsamer und geduldig, wenn Sie mehr wollen! Beruf: Nehmen Sie sich mehr Zeit, um andere von Ihren Ideen zu überzeugen!

Nehmen Sie sich mehr Zeit, um andere von Ihren Ideen zu überzeugen! Fitness: Setzen Sie sich für Ihre Aufbruchsstimmung selbst vernünftige Grenzen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Seien Sie möglichst flexibel und für Wünsche Ihres Gegenübers offen!

Seien Sie möglichst flexibel und für Wünsche Ihres Gegenübers offen! Beruf: Legen Sie sich lieber nicht fest, es könnte auch ganz anders kommen!

Legen Sie sich lieber nicht fest, es könnte auch ganz anders kommen! Fitness: Spontaneität, Kontaktfreude und Toleranz: So kann der Tag gelingen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Etwas angespanntes Klima. Folgen Sie den Vorstellungen Ihres Partners!

Etwas angespanntes Klima. Folgen Sie den Vorstellungen Ihres Partners! Beruf: Wenn Sie zu energisch auftreten, müssen Sie mit Widerständen rechnen.

Wenn Sie zu energisch auftreten, müssen Sie mit Widerständen rechnen. Fitness: Verzichten Sie auf Diskussionen, um sich sinnlosen Ärger zu ersparen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Punkten Sie mit Humor! Zu viel Ernsthaftigkeit wirkt heute langweilig.

Punkten Sie mit Humor! Zu viel Ernsthaftigkeit wirkt heute langweilig. Beruf: Sehr diplomatisch, vor allem, wenn es um wirtschaftliche Fragen geht.

Sehr diplomatisch, vor allem, wenn es um wirtschaftliche Fragen geht. Fitness: Der Tag wird bestimmt angenehmer, wenn Sie mehr Toleranz entwickeln.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Geben Sie nicht zu viel auf Worte, genießen Sie die lockere Stimmung!

Geben Sie nicht zu viel auf Worte, genießen Sie die lockere Stimmung! Beruf: Gemeinsam mitanzupacken lohnt sich, Diskussionen bringen aber nichts.

Gemeinsam mitanzupacken lohnt sich, Diskussionen bringen aber nichts. Fitness: Nur nicht zu viel Stress! Ruhe und Besonnenheit sind am wichtigsten.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Nehmen Sie alles viel lockerer! Intoleranz handelt sich nur Frust ein.

Nehmen Sie alles viel lockerer! Intoleranz handelt sich nur Frust ein. Beruf: Mehr Vertrauen in Anregungen anderer! Widerstände aufgeben, mitmachen!

Mehr Vertrauen in Anregungen anderer! Widerstände aufgeben, mitmachen! Fitness: Auseinandersetzungen und Stress vermeiden! Innehalten und entspannen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Nicht zu draufgängerisch! Man möchte sich ganz entspannt vergnügen.

Nicht zu draufgängerisch! Man möchte sich ganz entspannt vergnügen. Beruf: Unterstützen Sie das Teamwork und halten Sie sich mit Kritik zurück!

Unterstützen Sie das Teamwork und halten Sie sich mit Kritik zurück! Fitness: Viel Abwechslung tut heute gut. Lassen Sie sich einfach überraschen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Erwartungsdruck provoziert Auflehnung. Daher: Leben und leben lassen!

Erwartungsdruck provoziert Auflehnung. Daher: Leben und leben lassen! Beruf: Folgen Sie den Vorschlägen anderer und nehmen Sie es nicht so genau!

Folgen Sie den Vorschlägen anderer und nehmen Sie es nicht so genau! Fitness: Entspannen Sie sich und lassen Sie sich mal von guter Laune anstecken!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Wenn Sie sich rücksichtsvoll verhalten, sind Ihnen Sympathien sicher.

Wenn Sie sich rücksichtsvoll verhalten, sind Ihnen Sympathien sicher. Beruf: Skepsis gegenüber Ihren Ideen? Seien Sie bereit, Abstriche zu machen!

Skepsis gegenüber Ihren Ideen? Seien Sie bereit, Abstriche zu machen! Fitness: Gute Stimmung braucht Fingerspitzengefühl. Also keine Übertreibungen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.