Eindringlicher Appell: Papst ruft zu weltweitem Waffenstillstand auf

Vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris hat Papst Franziskus beim Angelus-Gebet einen neuen, eindringlichen Appell für einen weltweiten Waffenstillstand getätigt.

"Der Sport hat eine große soziale Kraft, die fähig ist, Menschen verschiedener Kulturen friedlich zu vereinen", betonte Franziskus vor den auf dem Petersplatz versammelten Gläubigen.

"Ich hoffe, dass dieses Ereignis ein Zeichen für eine inklusive Welt sein wird, die wir aufbauen wollen, und dass die Athleten mit ihrem sportlichen Zeugnis Boten des Friedens und wertvolle Vorbilder für junge Menschen sein können", erklärte Franziskus.

Für Frieden plädiert

"Möge die Olympiade gemäß der alten Tradition eine Gelegenheit sein, einen Waffenstillstand in den Kriegen zu schaffen und einen aufrichtigen Wunsch nach Frieden zu demonstrieren", betonte der Papst.

Beim Angelus-Gebet plädierte der Papst ausdrücklich für Frieden in der Ukraine, in Palästina, Israel, Myanmar und in allen Ländern, in denen Krieg herrscht. "Vergessen wir nicht, Krieg ist für alle eine Niederlage", mahnte Franziskus.