Vor Olympia: Paris "reinigt" Stadt von Obdachlosen

Vor den Olympischen Sommerspielen in Paris geht die Stadt hart gegen Wohnungslose und Migranten vor.

Wenn am 26. Juli die Olympischen Sommerspiele in Paris beginnen, will sie die französische Hauptstadt im besten Licht präsentieren. Dafür werden im Vorfeld drastische Maßnahmen getroffen, die vor allem Wohnungslose und Migranten betreffen - sie werden erbarmungslos aus ihren Not-Unterkünften vertrieben.

Wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet, werden Baumaschinen und Radladern eingesetzt, um die nicht willkommenen Pariser Obdachlosen in die Flucht zu schlagen. So werden gewaltsam Schlafplätze und Zeltcamps geräumt, während das wenige Hab und Gut der Betroffenen in große Container geladen wird.

Internationalen Medienberichten nach wurden auch Tagesstationen, Essensausgabestellen und Nacht-Auffanglage dicht gemacht. Die Ärmsten der Armen werden in Bussen weit ins Landesinnere gebracht, etwa in die Bretagne oder nach Bordeaux. Im Zuge der Aktion "Scharf" wurden seit 2023 über 12.000 Menschen aus Paris ausgewiesen.