Zverev hoft nach Sieg gegen Alcaraz auf Traum-Finale gegen Sinner

Tokio-Olympiasieger Alexander Zverev steht bei den ATP Finals zum vierten Mal im Halbfinale.

Die Nummer zwei der Tennis-Welt setzte sich in Turin im hochklassigen abschließenden Gruppenspiel gegen den Spanier Carlos Alcaraz 7:6(5),6:4 durch und schloss seine Gruppe ohne Niederlage als Erster ab. Der 27-jährige Deutsche tritt damit am Samstag im Halbfinale gegen den amerikanischen US-Open-Finalisten Taylor Fritz an.

Vor 13.000 Zuschauern im ausverkauften Pala Alpitour war Zverev in den wichtigen Momenten zur Stelle, blieb aggressiv und entschied nach 1:57 Stunden das packende Duell mit dem Wimbledon- und French-Open-Champion für sich. Zverev hatte schon ein Satzgewinn gereicht, um zum vierten Mal nach 2018, 2019 und 2021 ins Halbfinale der ATP Finals einzuziehen.

Traumfinale gegen Sinner?

Zwar geht Zverev damit in der Vorschlussrunde dem italienischen topgesetzten Jannik Sinner aus dem Weg. Doch es wartet dennoch eine unangenehme Aufgabe. Die Statistik der vergangenen Monate spricht mit drei Niederlagen nacheinander gegen Fritz aber gegen ihn. Der Italiener muss sich am Samstag allerdings erst gegen den Norweger Casper Ruud durchsetzen, der sich für das Halbfinale mit einem 6:4, 5:7, 6:2-Sieg gegen den Russen Andrej Rublew qualifizierte.

Die ATP Finals sind mit 15,25 Millionen Dollar dotiert und zählen hinter den Grand-Slam-Turnieren zu den wichtigsten Tennis-Events. Ob Alcaraz im Halbfinale steht oder ausscheidet, entscheidet sich erst am Abend in der Partie zwischen dem Norweger Casper Ruud und Andrej Rubljow aus Russland.