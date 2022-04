Mehrwertsteuer senken & 1.500 € Teuerungs-Bonus

Ein Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

Die Teuerung hat im März den höchsten Wert seit mehr als 40 Jahren erreicht. Die enormen Preissteigerungen in ­allen Lebensbereichen sind für Hunderttausende Österreicher mittlerweile existenzbedrohend. Das Anti-Teuerungs-Paket, das die Regierung für Energiekosten und Autofahrer präsentiert hat, kommt viel zu spät (der Großteil des Geldes fließt frühestens im Sommer). Es braucht ­einen sofortigen Teuerungs-Ausgleich.

Die Lebensmittelhändler haben bereits gefordert, die Mehrwertsteuer auf 5 % zu senken, Polen hat sie sogar komplett ausgesetzt. Der Finanzminister kassiert durch die Preissteigerungen ohnehin Milliarden, es wäre das Mindeste, die Steuer auf Lebensmittel (am besten auch auf andere Konsumgüter) SOFORT zu senken.

Zusätzlich zu den Maßnahmen, welche die Regierung präsentiert hat, braucht es noch im April einen einmaligen Teuerungs-Bonus in Höhe von 1.500 Euro. Hunderttausende müssen jetzt ihre Rechnungen zahlen. Entlastungs-Pakete, die frühestens in zwei Monaten ausbezahlt werden, bringen da wenig.

Die Regierung muss das Teuerungs-Thema ab sofort zur obersten Priorität machen. Wenn sie das nicht tut, dann waren die Corona-Demos, die wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, ein schwacher Vorgeschmack auf das, was Österreich in den nächsten Monaten droht. Bei Corona war das Motto „Koste es, was es wolle“ – das brauchen wir jetzt umso mehr.