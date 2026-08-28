oe24
TV
E-Paper
Immo
Politik

Buchpräsentation

Grosz mit FPÖ und AfD gegen Merz und Stocker

Ein Mann im Anzug sitzt hinter einem Buch mit dem Titel "AUSGEMERZT" auf einem Tisch.
© oe24
Gerald Grosz präsentierte in Wien sein neues Buch. Die Rollen waren dabei klar verteilt: Auf der einen Seite Grosz, die FPÖ und die AfD und auf der anderen Seite Friedrich Merz, Christian Stocker und auch Markus Söder.
OE24 auf Google bevorzugen

Gerald Grosz hat wieder ein Buch geschrieben. Es ist sein zweites in diesem Jahr. "Ausgemerzt: Das Ende der Scheinkonservativen", heißt das Werk, erschienen im Grazer Stocker Verlag.

Auch interessant

Eigenes (!) Justizministerium warnt vor Klagsflut gegen Bablers Medienpaket

Falscher Wohnsitz? Justiz greift nach FPÖ-Abgeordneten

Minister schiebt drei Nigerianer in die Heimat ab

Drei Personen sitzen bei einer Buchvorstellung mit dem Titel "Ausgemerzt" an einem Tisch.
Gerald Grosz © oe24

Bei der Buchpräsentation war Grosz nicht alleine: An seiner Seite in Wien der stellvertretende Klubchef der FPÖ im Nationalrat, Norbert Nemeth, und die bayerische AfD-Chefin sowie Stellvertreterin von Tino Chrupalla und Alice Weidel im Bund, Katrin Ebner-Steiner.

Grosz gegen Merz und Co.

Dem Buchtitel nach teilten die drei kräftig aus, gegen den deutschen Kanzler Friedrich Merz, die ÖVP in Österreich, aber auch gegen den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Grosz vertritt in seinem Buch nämlich die These, Merz und Co. stünden vor dem politischen Aus. Er hält sie nicht für Konservative, sondern für "Scheinkonservative".

Ein Mann im Anzug sitzt hinter einem Buch mit dem Titel "AUSGEMERZT" auf einem Tisch.
Gerald Grosz © oe24

"Flasche leer"

Nemeth meinte: "Scheinkonservative Parteien rücken zunehmend ab, bereits über Generationen, von dem, was sie im Namen führen: Das Christliche, das Volk, die Demokratie. Das wird vor einem hergetragen, aber innen drinnen ist die Flasche leer. Es ist ein Etikettenschwindel!" Und die deutsche AfD-Politikerin Ebner-Steiner lederte gegen Merz: "Schuldenbremse gebrochen, Migrationswende gebrochen, Heizungsgesetz gebrochen, Kernenergie gebrochen, Stromsteuer gebrochen, keine Steuererhöhungen gebrochen."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Kehlkopf-Entfernung: Doskozil feiert Comeback

Blümel brilliert in den Bücher-Charts

Minister ließ sich auf Kosten der Steuerzahler schminken

Falscher Wohnsitz? Justiz greift nach FPÖ-Abgeordneten

Minister schiebt drei Nigerianer in die Heimat ab

Muslimbrüder: Regierung stoppt "Derad"-Kooperation

Kopftuch-Verbot! Das wird ab September in Österreich anders

Schock-Umfrage: SPÖ in OÖ von den Grünen überholt

Grosz mit FPÖ und AfD gegen Merz und Stocker

Eigenes (!) Justizministerium warnt vor Klagsflut gegen Bablers Medienpaket