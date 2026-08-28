Schock-Umfrage: SPÖ in OÖ von den Grünen überholt

FPÖ bereits sechs Prozentpunkte vor der Landeshauptmann-Partei ÖVP

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In Oberösterreich dürfte bei der Landtagswahl im Herbst 2027 kein Stein auf dem andern bleiben. Eine aktuelle Spectra-Umfrage im Auftrag der Grünen stellt die Machtverhältnisse völlig auf den Kopf.

Die Landeshauptmann-Partei ÖVP kommt demnach nur noch auf 26 % (38 bei der Wahl 2021) - Thomas Stelzer liegt damit bereits 6 Prozentpunkte hinter seinem Regierungskollegen Manfred Haimbuchner von der FPÖ, die von 20 auf 32 % zulegen kann.

Ein weiterer Hammer folgt auf den Plätzen 3 und 4: Die SPÖ, die 2021 auf ohnehin schon blamable 19 % kam, stürzt weiter ab, mit 16 %, wären die erst vor einem Jahr von Martin Winkler übernommenen oö. Sozialdemokraten nur noch auf Platz 4! Denn die Grünen können laut dieser Umfrage von 12,3 auf 17 % zulegen - damit hätten sie die SPÖ überholt.

Matt auch die NEOS: Sie halten in OÖ bei 3 %, damit würden sie wohl aus dem Landtag fliegen.