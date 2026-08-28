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Im Landtag

Kehlkopf-Entfernung: Doskozil feiert Comeback

Mann im weißen Hemd sitzt bei einer Pressekonferenz, Mikrofone vor ihm, ernster Ausdruck.
© APA/HANS KLAUS TECHT
Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) wird nach seiner Kehlkopfentfernung im April kommende Woche sein Comeback im Landtag geben.
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Zum ersten Mal seit seiner Operation wird er am Mittwoch an der Sondersitzung zu den Landesfinanzen teilnehmen, hieß es aus seinem Büro. Beantragt wurde der Sonderlandtag von der ÖVP, die sich nach dem kritischen Bericht des Landesrechnungshofs (BLRH) von Doskozil Antworten zur finanziellen Situation des Landes erhofft.

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Die Sitzung wird am Mittwoch um 9.00 Uhr eröffnet, dann aber bis 12.00 Uhr unterbrochen, ehe die Debatte startet. Die Volkspartei will dabei jene Fragen noch einmal stellen, die sie bereits nach der Veröffentlichung des BLRH-Berichts Anfang Juli an Doskozil gerichtet hatte. Für Landesparteichef Christoph Zarits und Klubobmann Bernd Strobl wurden diese nämlich bisher nicht ausreichend beantwortet. SPÖ-Klubobmann Roland Fürst kritisierte das zwar zuletzt als "Show der Opposition", betonte aber, man habe kein Problem damit, "die Fakten im Landtag auf den Tisch zu legen".

Der BLRH hatte im Juli vor einem "akuten und erheblichen Handlungsbedarf des Landes" gewarnt, denn die Reserven seien aufgebraucht. Für den Zeitraum 2020 bis 2026 erwartet er einen kumulierten Gesamtverlust von nahezu einer Milliarde Euro. Die SPÖ wies diese Kritik vehement zurück und sprach von einer unsachlichen Vorgehensweise.

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