Kanzlerfrage: Jetzt liegt sogar Grünen-Chefin vor Babler

Nur 7 % würden Babler zum Regierungschef wählen ++ Nur Meinl-Reisinger schneidet schlechter ab ++ Kickl dreimal so stark wie amtierender Kanzler Stocker

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nächste Umfrage-Hiobsbotschaft für die SPÖ: Nicht nur, dass die Partei, die derzeit mit Andreas Babler den Vizekanzler stellt, auf 15 % abstürzt. Die persönlichen Umfragewerte des Parteichefs kann man nur als unterirdisch bezeichnen: Aktuell würden laut aktueller Kanzlerfrage der Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 lediglich 7 % Babler direkt ins Kanzleramt wählen.

Kanzlerfrage 27. 8. 2026 © oe24

Das Bittere an dieser Erhebung: Schlechter steht nur die unter FPÖ-Dauerbeschuss stehende NEOS-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger da, die auf 6 % kommt. Babler wurde indes bereits von Grünen-Chefin Leonore Gewessler überholt - und die gilt ihrerseits nicht unbedingt als Popularitätsweltmeisterin. Doch mit 8 % ist sie vor Babler.

Auch der amtierende Kanzler Christian Stocker hat blamable Werte, 11 % für den Amtsinhaber bei der Kanzlerfrage ist wirklich schlecht, auch wenn Stocker nach seinem Kindernbetreuungssager nur einen Punkt verliert. Doch Herausforderer Herbert Kickl kommt - trotz Dauerabwesenheit - aktuell auf 34 %, das ist mehr als dreimal so viel wie Stocker.