"Romeo & Julia" rockt jetzt so wild und sexy wie nie

1. Blick auf das Rosenstolz-Musical. Ab 27 Jänner kommt Romeo & Julia – Liebe ist alles“ für 15 Vorstellungen ins MuseumsQuartier. oe24 hat die freche Shakespeare-Show schon vorab in Düsseldorf gesehen.

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Im März 2023 brachten Rosenstolz-Mastermind Peter Plate und Ulf Leo Sommer ihr Pop-Musical "Romeo & Julia – Liebe ist alles" in Berlin zur Uraufführung. Jetzt geht man mit der um 28 Songs verfeinerten Shakespeare-Tragödie auf große Tournee und stoppt damit vom 27. Jänner bis 7. Februar gleich 15 mal im Wiener MuseumsQuartier. oe24 hat den flotten Musical-Hit schon vorab in Düsseldorf gesehen.

"Romeo & Julia - Liebe ist alles" beeindruckt als spektakuläre Musical-Show. © ATG

Rund um den Rosenstolz-Klassiker "Liebe ist alles", der sich 2004 auch bei uns 9 Wochen in den Charts hielt, wird die größte und tragischste Liebesgeschichte aller Zeiten neu erzählt. Mit einer wilden Julia (Laura Schatz), einem sexy Romeo (Mats Visser) und einem unglücklich verliebten Mercutio (Cedric Schröter).

Romeo und Julia kämpfen um ihr Liebe. © ATG

"Romeo & Julia – Liebe ist alles" setzt dabei auch mit Songs wie "Herz schlag laut", wo Romeo einen Albtraum verarbeitet, der Menopause-Hymne "Hormone" oder "Luftschloss" bewusst auf Alltagssprache und liefert damit einen starken Kontrast zu den Shakespeare Dialogen.

Hebamme liefert den größten Hit: "Hormone". © ATG

Im Mittelpunkt der fast dreistündigen Show steht eine halbrunde Drehbühne, die auch den Ball der Capulets Julias Schlafgemach oder die Kirche von Pater Lorenzo zeigt. Gestorben wird eigentlich schon zu Beginn. Der Pater erzählt die fatale Liebesgeschichte in Rückblicken. Bis zur großen Schlussbotschaft "Der Krieg ist aus".

In Wien ist dann auch Conchita dabei - als Todesengel

Tom Neuwirth alias Conchita spielt ab 27. Jänner bei allen Wien Vorstellungen den Todesengel. © Stella Fritz

Die emotionalste Rolle hat der Todesengel. Vor allem in Wien. Da übernimmt ja unsere Song-Contest-Königin Cochita den Part: "Der Todesengel ist für mich eine Figur voller Emotion, Wandel und Tiefe!"