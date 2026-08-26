Danzer-Tribute mit Wut-Songs und Anti-Trump-Kappe zum 80er

Zum 80er von Georg Danzer gibt‘s jetzt die eindringlichen Tribute-Konzerte „Danzermania 80“ Am Mittwoch stieg im Theater im Park die Wien-Premiere. Mit allen Hits, Anti-Trump-Kappe und Marianne Mendt.

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„Hupf in Gatsch again!“ Die grandiose Tribute-Show „Danzermania 80” lässt jetzt zu Ehren des nahenden 80ers (7.Oktober) den unsterblichen Georg Danzer († 2007) hochleben. Mit seinen größten Hits und seiner sozialkritischen Gesinnung als Gewissen des Austropop. Und so gab es am Mittwoch für 1.600 Besucher bei der ausverkauften Wien-Premiere im Theater im Park nicht nur eindringliche Song-Botschaften wie “Traurig oder wahr“ oder die nach wie vor aktuelle Antifaschismus-Hymne „Da Oide Wessely“, sondern auch ein Anti-Trump-Statement am Merchandising-Stand. Mit einer roten, von „Make America Great Again“-inspirierten Kappe „Hupf in Gatsch again“. Gatsch gab’s keinen und auch kein Regen, dafür einen lauen und „wegen der Botschaftergattinnen nebenan“ gar leisen Konzertabend als würdige Verbeugung vor dem Austropop-Giganten.

© Thomas Zeidler

Vom um fünf Minuten zu früh gezündeten Opener „Zombieball“ bis zum Finale rund um „Lass mi amoi no d’Sunn aufgeh segn“ lieferten die von Christian Becker und Matthias Kempf angeführten ehemaligen Bandmusiker eine ergreifende Werkschau mit allen Danzer-Klassikern: „Schau Schatzi“, „Hupf in Gatsch“, „I bin a Kniera“, „Ruaf mi ned au“, „Griechenland“ und natürlich der große Schenkelpracker „Jö schau“.

© Thomas Zeidler

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Anders als bei den Falco-Tribute-Konzerten gab’s dazu aber keinerlei Videozuspielungen, dafür illustre Gastsänger wie Marianne Mendt („Komm, alter Pianospieler“), Tini Kainrath („Ollas Leiwaund“), Andy Baum („Suche nette Partnerin zum bumsen“) oder Adi Hirschal („Oide Hawara“).

© Thomas Zeidler

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Am Donnerstag (27. August) steigt die Zugabe im Theater im Park. Am 4. September verbeugen sich auf der Donaubühne in Tulln auch Monika Ballwein, Maria Bill, Anna Buchegger, Birgit Denk, Caro Fux, Ankathie Koi, Ina Regen oder Katharina Straßer vor Danzer und von 23. bis 27. Oktober gibt es gleich fünf „Danzermania“-Konzert im Wiener Orpheum. Auch da werden die Einnahmen wieder für die Kinderkrebshilfe gespendet.