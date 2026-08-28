Blümel brilliert in den Bücher-Charts

Ex-Finanzminister Blümel jubelt: Der Philosoph ist mit seinem Buch "Die Selbstsetzung des Menschen" - im Zeitalter der KI - stark in die internationalen Buch-Bestsellerlisten eingestiegen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Rot-Weiß-Rot sorgt international für Furore. Ex-Finanzminister Gernot Blümel ist jetzt auf Platz 16 der Spiegel-Bestsellerliste.

"Große Freude", jubelt Blümel und sagt via oe24: "Mein erstes Buch - eine philosophische Gebrauchsanweisung im Zeitalter der KI ist nun offiziell ein Spiegel-Bestseller!"

Das Buch ist im gut sortierten Buchhandel zu haben.