Ex-Finanzminister
Blümel brilliert in den Bücher-Charts
Rot-Weiß-Rot sorgt international für Furore. Ex-Finanzminister Gernot Blümel ist jetzt auf Platz 16 der Spiegel-Bestsellerliste.
"Große Freude", jubelt Blümel und sagt via oe24: "Mein erstes Buch - eine philosophische Gebrauchsanweisung im Zeitalter der KI ist nun offiziell ein Spiegel-Bestseller!"
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Das Buch ist im gut sortierten Buchhandel zu haben.
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