Innerhalb Englands
Einigung erzielt! Danso hat einen neuen Klub
Aufgrund zu großer Konkurrenz wollte Danso die Spurs nach nur einem Jahr wieder verlassen, mit Aston Villa und Sunderland gab es zwei Premier-League-Klubs, die sich um seine Dienste bemühten.
Geht es nach diversen Berichten, so wird es nun doch eine Leihe und kein Fix-Transfer. Die "Black Cats" aus Sunderland bekamen den Zuschlag, der ÖFB-Kicker spielt vorübergehend für ein Jahr in Englands Nordosten.
Leihe mit Kaufpflicht
Allerdings ist in den Deal auch eine Kaufpflicht eingebaut. Rund 29 Millionen Euro beträgt diese, also 4 Millionen Euro mehr als die Spurs an Lens gezahlt haben.
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Bei seinem neuen Verein spielt der 27-Jährige außerdem in der Europa League.
In die bisherige Saison startete der letztjährige Aufsteiger mit einem Sieg (1:0 vs. Fulham) und einer Niederlage gegen den diesjährigen Aufsteiger Ipswich (1:2).
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