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Einigung erzielt! Danso hat einen neuen Klub

SR
von
Ein Tottenham-Spieler verlässt das Spielfeld während eines Fußballspiels in Sydney.
© APA/AFP/SAEED KHAN
Kevin Danso scheint seinen geforderten Abgang von Tottenham zu bekommen. Es geht zur Konkurrenz!
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Aufgrund zu großer Konkurrenz wollte Danso die Spurs nach nur einem Jahr wieder verlassen, mit Aston Villa und Sunderland gab es zwei Premier-League-Klubs, die sich um seine Dienste bemühten.

Geht es nach diversen Berichten, so wird es nun doch eine Leihe und kein Fix-Transfer. Die "Black Cats" aus Sunderland bekamen den Zuschlag, der ÖFB-Kicker spielt vorübergehend für ein Jahr in Englands Nordosten.

Leihe mit Kaufpflicht

Allerdings ist in den Deal auch eine Kaufpflicht eingebaut. Rund 29 Millionen Euro beträgt diese, also 4 Millionen Euro mehr als die Spurs an Lens gezahlt haben.

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Bei seinem neuen Verein spielt der 27-Jährige außerdem in der Europa League.

In die bisherige Saison startete der letztjährige Aufsteiger mit einem Sieg (1:0 vs. Fulham) und einer Niederlage gegen den diesjährigen Aufsteiger Ipswich (1:2).

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