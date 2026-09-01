Einigung erzielt! Danso hat einen neuen Klub

Kevin Danso scheint seinen geforderten Abgang von Tottenham zu bekommen. Es geht zur Konkurrenz!

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Aufgrund zu großer Konkurrenz wollte Danso die Spurs nach nur einem Jahr wieder verlassen, mit Aston Villa und Sunderland gab es zwei Premier-League-Klubs, die sich um seine Dienste bemühten.

Geht es nach diversen Berichten, so wird es nun doch eine Leihe und kein Fix-Transfer. Die "Black Cats" aus Sunderland bekamen den Zuschlag, der ÖFB-Kicker spielt vorübergehend für ein Jahr in Englands Nordosten.

Leihe mit Kaufpflicht

Allerdings ist in den Deal auch eine Kaufpflicht eingebaut. Rund 29 Millionen Euro beträgt diese, also 4 Millionen Euro mehr als die Spurs an Lens gezahlt haben.

Bei seinem neuen Verein spielt der 27-Jährige außerdem in der Europa League.

In die bisherige Saison startete der letztjährige Aufsteiger mit einem Sieg (1:0 vs. Fulham) und einer Niederlage gegen den diesjährigen Aufsteiger Ipswich (1:2).