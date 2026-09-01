Berater bestätigt: Sabitzers Zukunft ist geklärt

Marcel Sabitzer gilt bereits den ganzen Sommer als Abgangskandidat beim BVB, nun schaffte sein Berater Klarheit.

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Diverse Gerüchte kursierten rund um ÖFB-Star Sabitzer, lange schien ein Abgang aus Dortmund nur eine Frage der Zeit.

Sein Berater Roger Wittmann klärte am Deadline Day bei "Sky Sport News" auf: "Es gab zehn verschiedene Anfragen, aber Marcel Sabitzer wird bleiben."

Damit geht der 32-Jährige in sein letztes Vertragsjahr bei den Schwarz-Gelben, danach wäre er ablösefrei. Gesetzt ist der Sechser unter Niko Kovac aber nicht.

Aufgrund seiner Polyvalenz könnte der Österreicher dennoch einige Einsätze zu seinen bisher 119 beim BVB hinzufügen: egal ob im defensiven Mittelfeld, weiter vorne oder sogar am Flügel.