Zehn Anfragen
Berater bestätigt: Sabitzers Zukunft ist geklärt
Diverse Gerüchte kursierten rund um ÖFB-Star Sabitzer, lange schien ein Abgang aus Dortmund nur eine Frage der Zeit.
Sein Berater Roger Wittmann klärte am Deadline Day bei "Sky Sport News" auf: "Es gab zehn verschiedene Anfragen, aber Marcel Sabitzer wird bleiben."
Damit geht der 32-Jährige in sein letztes Vertragsjahr bei den Schwarz-Gelben, danach wäre er ablösefrei. Gesetzt ist der Sechser unter Niko Kovac aber nicht.
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Aufgrund seiner Polyvalenz könnte der Österreicher dennoch einige Einsätze zu seinen bisher 119 beim BVB hinzufügen: egal ob im defensiven Mittelfeld, weiter vorne oder sogar am Flügel.
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