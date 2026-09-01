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Bayern-Knall um Jamal Musiala (23)

Jamal Musiala wird nach einem Zusammenbruch vom Mannschaftsarzt vom Spielfeld geführt.
© IMAGO/MIS
Jamal Musiala steht beim FC Bayern München vor dem Comeback. Der deutsche Fußball-Nationalspieler könnte am Mittwochabend im DFB-Pokalspiel bei Zweitligist Osnabrück wieder dabei sein.
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In Absprache mit dem Spieler und den Ärzten gehe es darum, den "richtigen Moment" zu wählen, sagte Trainer Vincent Kompany.

Der 23-jährige Musiala fehlte dem FC Bayern zuletzt nach zwei Zusammenbrüchen auf dem Rasen innerhalb kurzer Zeit wegen einer neurologischen Erkrankung.

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Beim Offensivspieler musste die Medikation angepasst werden. "Es ist alles im Training optimal gelaufen, so wie wir uns das wünschen", berichtete Kompany nun.

Kommt Musiala gegen Osnabrück noch nicht zum Einsatz, wäre die nächste Chance dafür am Samstag im Bundesliga-Spiel beim FC Schalke 04.

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