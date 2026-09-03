Otto Waalkes kommt für Fans zurück nach Wien

Otto Waalkes kehrt im September in die Albertina zurück. Nach dem großen Publikumsinteresse an seiner Ausstellung können Fans den Komiker und Künstler diesmal auch persönlich treffen. Geplant sind ein Zeichenworkshop für Kinder und eine weitere Signierstunde in den Prunkräumen.

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Am Freitag, den 18. September, greift Waalkes gemeinsam mit jungen Ottifanten-Fans zum Stift. Der exklusive Kinderworkshop beginnt um 15 Uhr und richtet sich an Kinder und ihre Begleitpersonen. Teilnehmen können Mitglieder der Family Card nach vorheriger Anmeldung. Einen Tag später steht Waalkes dann für seine Fans bereit.

Am Samstag findet von 11.30 bis 14.30 Uhr eine Signierstunde in den Habsburgischen Prunkräumen der Albertina statt. Vor Ort wird auch die Publikation zur Ausstellung verkauft. Sie enthält Texte von Bernd Eilert sowie ein Gespräch zwischen Waalkes und Albertina-Generaldirektor Ralph Gleis und kann direkt signiert werden.

Ottifanten treffen auf große Meister

Grund für Waalkes' Wien-Besuch ist die Schau "OTTO Meets ALBERTINA", die noch bis 10. Jänner 2027 zu sehen ist. Für das Projekt setzt sich der 78-Jährige auf seine ganz eigene Art mit bekannten Werken aus der grafischen Sammlung auseinander.

Dabei schickt Waalkes auch seine berühmteste Figur auf Reisen durch die Kunstgeschichte. Der Ottifant taucht in Neuinterpretationen bekannter Meisterwerke auf und verbindet Humor mit Malerei. Anlass für die Zusammenarbeit war das 250-jährige Jubiläum der Albertina.

Als Komiker, Musiker und Schauspieler prägt Waalkes seit Jahrzehnten die deutschsprachige Popkultur. Weniger bekannt ist, dass er auch als Maler arbeitet. In der Albertina bekommen diese beiden Seiten des Künstlers nun noch einmal eine gemeinsame Bühne.