Wiener Märkte machen die Nacht zum Tag

Auf Wiens Märkten wird am Freitag länger gefeilscht, gegessen und gefeiert. Bei der fünften "Langen Nacht der Märkte" halten zahlreiche Standln bis 23 Uhr offen. Insgesamt beteiligen sich 17 Märkte und drei Wochenmärkte. Dazu kommen mehr als 150 Stunden Musik, Shows und Kinderprogramm.

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Die Veranstaltung am letzten Freitag der Ferien soll nicht nur für einen langen Einkaufsabend sorgen. Das Marktamt will damit auch neue Besucher auf die Märkte locken. Zwischen den Standln gibt es Live-Musik, DJs, Zauberei, Kasperltheater, Hüpfburgen sowie LED-, Grill- und Hundeshows. "Bis in die späten Abendstunden haben die Standln offen, und jeder Markt hat sich etwas einfallen lassen, ob kulinarisch, musikalisch oder für die Kinder", sagt Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling. Der Abend kurz vor Schulbeginn eigne sich besonders, um die Ferien gemeinsam ausklingen zu lassen.

Programm quer durch die Stadt

Das Programm ist über die ganze Stadt verteilt. Am Naschmarkt wird gleich auf sieben Bühnen gespielt. Mit dabei sind unter anderem Kinderliedermacher Bernhard Fibich, die 16er Buam, SchlaWiener, Freches Blech und Harry Kucera. Im Marktraum finden außerdem stündlich Besichtigungen des Museums statt.

Am Brunnenmarkt sorgen DJs am Yppenplatz für Musik. In der Brunnengasse treten unter anderem Werkelfrau Ruth Küchler und das Wiener-Lieder-Duo Bäuml und Koschelu auf. Mehr als 70 Aussteller bieten dort Kunsthandwerk, Schmuck, Naturkosmetik, Mode und Lebensmittel an. Auch Food Trucks sind angekündigt.

Der Karmelitermarkt erweitert sein Angebot um einen Kunsthandwerksmarkt und einen Kinderflohmarkt. Musikalisch reicht das Programm dort von ILVI bis zu Electronic Swing von Dunkelbunt. Am Volkertmarkt steht ab 18 Uhr ein großes Schachturnier am Programm, begleitet von mehreren Live-Acts.

Tanzen steht am Kutschkermarkt im Mittelpunkt. Trainer bieten Reggaeton und Samba an, später ist eine Show von Amazonas Baila geplant. Am Alszeilenmarkt treffen Swing und Jazz der Sonus Bigband auf Line-Dance zu Musik aus den 80er- und 90er-Jahren sowie einen DJ.

100-Kilo-Fisch und Musik bis spätabends

Das Marktamt lädt am 4. September wieder zur "Langen Nacht der Wiener Märkte". © Christian Fürthner

Auch kleinere Märkte fahren ein eigenes Programm auf. Am Sonnbergmarkt wird neben Jazz des Holy Moly Guitar Trios ein rund 100 Kilogramm schwerer Fisch filetiert und zur Verkostung angeboten. Am Nußdorfer Markt gibt es eine Zaubershow für Kinder sowie Austropop, Country, Blues und Rock'n'Roll.

Der Meidlinger Markt setzt unter anderem auf Gypsy-Swing, afrikanische Klänge und Latino-Musik. Am Schwendermarkt gibt es Austropop sowie einen Mix aus Jazz, Soul und Pop. Der Meiselmarkt startet mit Zauberei für Kinder, danach folgen Austropop, Country, Pop-Rock und Akkordeonmusik. Am Rochusmarkt spielen die Coverkillers und Best Lovers, zusätzlich sind Kinderprogramm und Tombola geplant.

Am Vorgartenmarkt trifft Jazz auf Funk und Latin, dazu gibt es eine Hüpfburg. Der Viktor-Adler-Markt lädt zu einem Backgammon- und Schachturnier sowie zeitgenössischer Weltmusik. Erstmals bei der Langen Nacht dabei ist der Biomarkt auf der Freyung. Dort reicht das Programm von Weltmusik über Clown Poppo und Blasmusik bis zu Austropop. Auch der Mazzucco-Markt setzt auf Musik und bietet Saxophon, Bigband-Sound und Gypsy-Swing.

Am Johann-Nepomuk-Vogl-Markt gibt es Kinderschminken, Zauberei sowie italienische und internationale Live-Musik. Jazz-Klassiker stehen am Gersthofer Markt am Programm. Am Hannovermarkt legen DJs Austropop, Italo-Hits, Evergreens, Dance und Afro House auf.

Der Floridsdorfer Markt bietet Jazz, Swing, Dialektlieder, Schlager, Soul und Pop sowie ein Kasperltheater für Kinder. Das Marktamtsmuseum in Floridsdorf bleibt während der gesamten Veranstaltung geöffnet und kann gratis besucht werden.

230 Geschenkkörbe werden verlost

Zusätzlich verteilt das Marktamt auf allen teilnehmenden Märkten Stofftaschen, solange der Vorrat reicht. Wer bis 21.30 Uhr zwei Märkte besucht und seine Teilnehmerkarte auf beiden abstempeln lässt, kann bei einer Verlosung mitmachen. Insgesamt warten 230 Geschenkkörbe mit Marktprodukten.