Etliche Baustellen
Ferien vorbei: Hier droht jetzt Stau-Chaos
Schon ab 7 Uhr dürften zahlreiche Einfahrtsstraßen wieder stark ausgelastet sein. Auch am Nachmittag und am frühen Abend rechnet der ÖAMTC mit den gewohnten Staus zu den Verkehrsspitzen. Pendler sollten deshalb für den Weg in die Arbeit oder zu Terminen mehr Zeit einplanen.
Besonders mühsam könnte es dort werden, wo der ohnehin stärkere Verkehr auf bestehende Baustellen trifft. Auf der Ost Autobahn A4 bleibt die Dauerbaustelle zwischen dem Knoten Prater und Schwechat ein möglicher Staupunkt. Auch die Arbeiten auf der Großen Ungarbrücke beim Stadtpark können für zusätzliche Verzögerungen sorgen.
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Sperren sorgen für weitere Engpässe
Auf der Landstraßer Hauptstraße ist der Abschnitt zwischen Schlachthausgasse und Oberzellergasse stadteinwärts weiterhin gesperrt. In Meidling wiederum erschweren geänderte Verkehrsführungen die Fahrt. Grund dafür sind die ÖBB-Shuttlebusse, die während der Sperre der S-Bahn-Stammstrecke unterwegs sind.
Gerade zu den Stoßzeiten können sich diese Engstellen besonders deutlich bemerkbar machen. Kommen dann noch Unfälle oder liegen gebliebene Fahrzeuge dazu, drohen rasch weitere Verzögerungen. Der ÖAMTC rät deshalb, im Berufsverkehr von vornherein mehr Zeit einzuplanen.
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