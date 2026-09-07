König Charles: Abfuhr für Harry & Meghan

Prinz Harry und Herzogin Meghan gehören nach ihrer Rückkehr nach Großbritannien nicht mehr zum engeren Kreis der Königsfamilie. Der Palast schuf nun im Auftrag von König Charles III. endgültig Klarheit über ihren Status.

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Prinz Harry (41) und seine Frau Meghan (45) sind auch nach ihrer jüngsten Rückkehr ins Vereinigte Königreich keine arbeitenden Mitglieder der Royal Family mehr. Das stellte der Palast am Montag auf ausdrücklichen Wunsch von König Charles III. (77) in einem Schreiben an diverse Behörden klar. Unter sogenannten "working royals" versteht man jene Familienmitglieder, die offizielle, öffentliche Aufgaben übernehmen. Im Gegenzug werden diese aus der Staatskasse finanziert und erhalten einen engmaschigen Personenschutz durch die Polizei. Diesen Status hatten der Herzog und die Herzogin von Sussex Anfang 2020 bewusst aufgegeben, als sie nach Kalifornien zogen.

In dem Schreiben wird betont, dass die Position des Paares weiterhin vollkommen respektiert werde. Diese gewähre ihnen finanzielle Unabhängigkeit und den Schutz ihrer Privatsphäre. Daraus folgt laut Palast, dass sich an ihrem derzeitigen Status nichts ändert. Die Anrede als "Königliche Hoheiten" wird demnach auch in Zukunft nicht verwendet. Ihr wohltätiges Engagement gilt als rein persönliche Angelegenheit. Wörtlich heißt es in dem Brief: "Kurz gesagt, ihre Stellung ist mit der von Privatpersonen vergleichbar, die wirtschaftliche und wohltätige Interessen verfolgen".

Anreden als "Königliche Hoheiten" werden weiter nicht verwendet

In dem Schreiben heißt es unter anderem, die Position der beiden, die ihnen Freiheiten im Hinblick auf ihre finanzielle Unabhängigkeit und Schutz ihrer Privatsphäre gewähre, werde weiterhin vollkommen respektiert. Daraus folge, dass sich am derzeitigen Status nichts ändere. Die Anreden als "Königliche Hoheiten" werden demnach weiter nicht verwendet und ihr wohltätiges Engagement ist ihre persönliche Angelegenheit. "Kurz gesagt, ihre Stellung ist mit der von Privatpersonen vergleichbar, die wirtschaftliche und wohltätige Interessen verfolgen", so das Schreiben weiter.

Harry und Meghan. © WireImage

Ende August waren Harry und Meghan mit ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) nach Großbritannien zurückgekehrt. Spekulationen zufolge sollen sie sich in der idyllischen Region der Cotswolds westlich von London niedergelassen haben.

Das Verhältnis zu den anderen Royals gilt teilweise noch immer als belastet. Während es mit König Charles zuletzt zu einer Annäherung kam, gilt die Beziehung zwischen Harry und seinem älteren Bruder Prinz William (44) weiterhin als geradezu zerrüttet.