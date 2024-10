In diesem Moment verlor Harris’ Vize das TV-Duell

Demokrat Tim Walz strauchelte in der Debatte gegen Trump-Vize J.D. Vance.

In der letzten Debatte vor der US-Wahl am 5. November duellierten sich die Vize-Kandidaten von Kamala Harris und Donald Trump auf CBS News. Der Demokrat Tim Walz wirkte nervös, verwechselte Israel und Iran und wurde bei einer Peinlich-Lüge ertappt. Der Republikaner J.D. Vance, den viele für eine Fehlbesetzung hielten, machte Harris für Inflation und Migrationskrise verantwortlich. Selbst die "New York Times" sieht ihn als Sieger. Tim Walz, der Gouverneur von Minnesota, strauchelte bei der Frage, ob die USA einen Präventivschlag Israels gegen den Iran unterstützen sollten. Walz sagte: "Irans - äh - Israels Fähigkeit, sich zu verteidigen, ist absolut grundlegend."

"Schwachkopf"-Satz: In diesem Moment verlor Walz das Duell

US-Medien deckten Widersprüche in Walz“ Behauptung auf, er sei 1989 bei den Tiananmen-Unruhen in China gewesen. In Wirklichkeit war Walz erst im August nach China gereist – die Demonstrationen waren schon im Juni. Walz sprach zunächst über seine Errungenschaften als Abgeordneter und Gouverneur, die mit der Frage aber nichts zu tun hatten. Dann hakte eine der Moderatorinnen nach. Daraufhin sagte Walz: "Alles, was ich dazu gesagt habe, war, dass ich in diesem Sommer dort angekommen bin und mich dabei falsch ausgedrückt habe." Er fügte hinzu: "Ich bin manchmal ein Schwachkopf."

Harris' Vize fand seinen Rhythmus

J.D. Vance verzichtete darauf, seinen Gegner festzunageln, und machte Kamala Harris für die Politik der Biden-Regierung verantwortlich. Harris' Vize fand seinen Rhythmus, als Vance Trumps Niederlage nicht zugab. Walz fragte: "Hat Trump die Wahl von 2020 verloren?". Vance: "Tim, ich konzentriere mich auf die Zukunft." Darauf Walz: "Das ist einer verdammte Nichtantwort. Das schockiert mich. Er hat die Wahl verloren."

Eine Blitzumfrage von CNN ergab: Trumps Vize Vance gewann mit 51 zu 49 Prozent. Die "Washington Post" berichtete, 14 Wähler sahen Vance als Sieger, nur 8 Walz.