Vance: "Habe mich in Bezug auf Trump geirrt"

Vance gilt als Wendehals: War er zunächst ein scharfer Kritiker Trumps, wandelte er sich in einen glühenden Verehrer des Republikaners, als es für ihn 2022 darum ging, die Senatswahl in Ohio zu gewinnen.

Über seinen Sinneswandel bezüglich Trump, erklärte der republikanische US-Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance im TV-Duell gegen Harris' Vizekandidat Tim Walz, dass er mit seiner scharfen Kritik am damaligen US-Präsidenten Donald Trump falsch gelegen sei. "Ich habe mich in Bezug auf Donald Trump geirrt", so Vance. Er habe Geschichten geglaubt, die Trumps politische Bilanz falsch dargestellt hätten.

Vance fügt hinzu, dass Trump "geliefert" hätte. "Wenn man etwas missverstanden hat und seine Meinung ändert, dann sollte man dem amerikanischen Volk gegenüber ehrlich sein."

Vance zeigte sich während der Debatte umgänglich, herzlich und gelassen und machte sogar Walz gelegentlich Komplimente. Er sprach davon, den amerikanischen Traum "wieder erreichbar" zu machen. Eine Frage zum Klimawandel beantwortete er geschickt mit einem Argument für eine verstärkte Energieproduktion in den USA. Er erläuterte die Grundlage für Trumps aggressive protektionistische Handelspolitik und sagte, die Experten hätten "Unrecht", dass ein verstärkter Außenhandel die amerikanische Mittelschicht ankurbeln würde.