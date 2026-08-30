Airbus will US-Raumfahrtsparte verkaufen

Zugunsten von Kooperation mit europäischen Rüstungsfirmen.

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Der europäische Flugzeugbauer Airbus erwägt einem Medienbericht zufolge, seine Raumfahrtsparte in den USA zu verkaufen. Airbus wolle sich künftig auf die geplante Zusammenarbeit mit den Rüstungskonzernen Thales (Frankreich) und Leonardo (Italien) in Europa konzentrieren, berichtete die britische Zeitung "Financial Times" am Samstag unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Kreise. Das Unternehmen sondiert demnach, ob es potenzielle Käufer für seine US-Aktivitäten gibt.

Airbus war 2024 alleiniger Eigentümer von Airbus OneWeb Satellites (AOS) geworden, nachdem es die hälftigen Anteile des Joint-Venture-Partners Eutelsat OneWeb übernommen hatte. AOS stellt Kommunikationssatelliten für kommerzielle und staatliche Kunden her. Zu dem Unternehmen gehören eine Fabrik in Florida und die "Arrow"-Serie kleinerer Satelliten.

Airbus Helicopter H145M © Photothek via Getty Images

Airbus ist wie viele Unternehmen in der europäischen Raumfahrtbranche mit großen Herausforderungen konfrontiert, insbesondere bei Kommunikationssatelliten. In Zusammenarbeit mit dem französischen Rüstungskonzern Thales und mit Leonardo aus Italien soll ein gemeinsames Satellitenunternehmen aufgebaut werden, um dem US-Unternehmen SpaceX von Elon Musk und der wachsenden Konkurrenz aus China zu begegnen. Vorbehaltlich der Genehmigung der EU-Kommission soll das Unternehmen 2027 an den Start gehen.