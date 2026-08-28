Bauindustrie tobt: Klimaneutralität bis 2040 „unmöglich“

360 Millionen Euro für Sanierung und Klimaschutz sollen im nächsten Jahr fließen. Wofür genau, ist noch nicht ganz klar. Der Chef der Schmid Holding, Robert Schmid, kritisiert das 2040-Klimaneutralitätsziel als unrealistisch.

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Der Chef der Schmid Holding, Robert Schmid, sagt im Ö1-Radio zum Klimaneutralitätsplan der Regierung: „Massiv konnten wir die Emissionen reduzieren, wenn es der Wirtschaft schlecht gegangen ist, sonst waren es kleine Schritte. 2040, das ist in 13 Jahren. Bis dahin klimaneutral zu sein, das geht nicht. 2050 wird schwierig.“

Sitz seiner Schmid Industrie Holding ist in Wopfing in Niederösterreich. Die Holding umfasst bekannte Marken wie Baumit, Austrotherm oder Calmit. 100 Unternehmen und strategische Beteiligungen mit über 7.000 Mitarbeitern sind in der Holding. „Dort in Wopfing verbrauchen wir so viel Energie wie eine mittelgroße Stadt.

Zementwerk und Kalkwerk

Die CO₂-Speicherung unter der Erde soll erlaubt werden, das sei die richtige Richtung, sagt Schmid: “Es müsste erlaubt werden. Aber es wird in 13 Jahren nicht machbar sein. Wir haben ein energieintensives Zementwerk und Kalkwerk.„

“Würden wir das CO₂ abscheiden, dann geht es um Pipelines, wo das hinfließt. Aber auch am Standort das CO₂ abzuscheiden und zu verflüssigen, da würden wir unseren Stromverbrauch verfünffachen. Wir bräuchten dann so viel Strom wie fünf mittelgroße Städte.„

Klimaneutralität bis 2040 “geht sich nicht aus„

Bis Ende 2027 soll der Regierungsfahrplan zu Einsparungen je nach Sektor fixiert sein. Was müsste für den Gebäudesektor kommen? “Der Gebäudesektor ist der optimalste Bereich. Denn nur die nicht verbrauchte Energie ist ganz sicher eine saubere Energie. Deshalb Häuser sanieren und dämmen„, sagt Schmid dem Ö1-Radio. “Neben dem Heizen kostet auch das Kühlen Energie, das Kühlen ist noch energieintensiver als das Heizen von Gebäuden.„

“Bis 2040 geht sich die Klimaneutralität nicht aus„, sagt Schmid. Was passiert nicht genug? “Die Sanierungsrate ist unter 1%. Wir brauchen 100% Jahre, um alle Gebäude thermisch zu sanieren. Erhöhen wir die Rate auf 3%, brauchen wir noch 30 Jahre. Da geht sich das nicht aus, und wir reden nur von den Gebäuden. Eine Verfünffachung der Sanierungsgeschwindigkeit wird schwierig.„

Die Sanierungsförderungen waren auch nicht optimal, resümiert Bau-Experte Schmid: “Die Heizung auszutauschen, bevor der Mantel des Hauses saniert wurde, war nicht optimal. Zuerst das Haus sanieren, dann oder gleichzeitig die Heizung.„ Bis 2050 sei die Klimaneutralität eher erreichbar - aber nur unter großen Anstrengungen.