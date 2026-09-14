Direkt erkannt?
Dieser Promi-Sohn ist seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten
Bei der Premiere der HBO-Serie "Youth" in London lief Aran vergangene Woche über den roten Teppich. Kurz darauf machten Fotos und Videos des Nachwuchsschauspielers in den sozialen Netzwerken die Runde.
Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Fans beschrieben ihn als "wie kopiert und eingefügt" oder sogar als "geklonte Version" seines Vaters. Ein besonders viel beachteter Kommentar brachte es auf den Punkt: "Da braucht es keinen DNA-Test mehr."
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Nicht nur das Gesicht erinnert an Cillian
Auch ein Interview des 19-Jährigen sorgt derzeit für Gesprächsstoff. Ein Clip, in dem Aran über seine Rolle in "Youth" spricht, wurde bereits millionenfach angesehen.
Dabei fiel vielen Zuschauern nicht nur die optische Ähnlichkeit auf. Auch Stimme, Gestik und seine Art zu sprechen erinnerten die Fans an den "Peaky Blinders"-Star.
Aran geht seinen eigenen Weg
Erste Erfahrungen vor der Kamera und auf der Bühne sammelte Aran bereits als Kind. Mit elf Jahren stand er für eine Produktion von "Hamnet" auf der Bühne.
Sein Filmdebüt folgte 2022 in "Lola". Danach waren kleinere Rollen in "Klara and the Sun" mit Jenna Ortega und Amy Adams sowie in der HBO-Produktion "WAR" dabei.
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Lange hielten Cillian Murphy und seine Frau Yvonne McGuinness ihre beiden Söhne bewusst aus dem Hollywood-Rummel heraus. Nun steht Aran selbst im Rampenlicht.
Und genau dort dürfte er künftig häufiger zu sehen sein. Denn während er sich als Schauspieler seinen eigenen Namen aufbauen will, sehen Millionen Fans in ihm vor allem eines: eine verblüffend junge Version seines berühmten Vaters.
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