Dieser Promi-Sohn ist seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten

Eigentlich will Aran Murphy als Schauspieler seinen eigenen Namen machen. Doch aktuell sorgt vor allem ein anderer Name für Aufsehen: der seines berühmten Vaters Cillian Murphy. Denn der 19-Jährige sieht dem "Oppenheimer"-Star verblüffend ähnlich.

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Bei der Premiere der HBO-Serie "Youth" in London lief Aran vergangene Woche über den roten Teppich. Kurz darauf machten Fotos und Videos des Nachwuchsschauspielers in den sozialen Netzwerken die Runde.

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Fans beschrieben ihn als "wie kopiert und eingefügt" oder sogar als "geklonte Version" seines Vaters. Ein besonders viel beachteter Kommentar brachte es auf den Punkt: "Da braucht es keinen DNA-Test mehr."

Nicht nur das Gesicht erinnert an Cillian

Auch ein Interview des 19-Jährigen sorgt derzeit für Gesprächsstoff. Ein Clip, in dem Aran über seine Rolle in "Youth" spricht, wurde bereits millionenfach angesehen.

Cilian Murphy bei der Peaky Blinders Premiere in Berlin © WireImage

Dabei fiel vielen Zuschauern nicht nur die optische Ähnlichkeit auf. Auch Stimme, Gestik und seine Art zu sprechen erinnerten die Fans an den "Peaky Blinders"-Star.

Aran geht seinen eigenen Weg

Erste Erfahrungen vor der Kamera und auf der Bühne sammelte Aran bereits als Kind. Mit elf Jahren stand er für eine Produktion von "Hamnet" auf der Bühne.

Sein Filmdebüt folgte 2022 in "Lola". Danach waren kleinere Rollen in "Klara and the Sun" mit Jenna Ortega und Amy Adams sowie in der HBO-Produktion "WAR" dabei.

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Lange hielten Cillian Murphy und seine Frau Yvonne McGuinness ihre beiden Söhne bewusst aus dem Hollywood-Rummel heraus. Nun steht Aran selbst im Rampenlicht.

Cillian Murphy und seine Frau Yvonne McGuinness © Getty Images

Und genau dort dürfte er künftig häufiger zu sehen sein. Denn während er sich als Schauspieler seinen eigenen Namen aufbauen will, sehen Millionen Fans in ihm vor allem eines: eine verblüffend junge Version seines berühmten Vaters.