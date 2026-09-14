Schlager-Schock! Kiewel und Kerner verlieren ihre Sendung

Die traditionelle ZDF Silvester-Show mit Andrea Kiewel ist überraschend abgesetzt worden. Zum Jahreswechsel wird das beliebte Moderations-Duo nicht gemeinsam live auf Sendung gehen.

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Neuausrichtung im ZDF: Die traditionelle ZDF Silvester-Show mit Andrea Kiewel ist überraschend abgesetzt worden.

Ersatz

Für Donnerstag, 31. Dezember, ist jedoch bereits ein Ersatzprogramm geplant. Das ZDF sendet an diesem Silvesterabend ein Special der beliebten Sendung "Quiz-Champion", moderiert von Johannes B. Kerner (61). Andrea Kiewel (61) wird als Teil des Expertenteams ebenfalls mitwirken. Die Zuschauer müssen somit nicht gänzlich auf das bekannte Duo verzichten, allerdings wird die Sendung im Vorfeld aufgezeichnet und ist nicht live zu sehen. Nach zehn gemeinsamen Jahren auf Sendung bedeutet dies dennoch eine tiefgreifende Zäsur für das Fernsehpublikum.

ZDF Silvester-Show verliert Quoten-Duell

Aus Senderkreisen heißt es, dass man gegen die sehr erfolgreiche Konkurrenz von Florian Silbereisen bei der ARD keine Chance mehr sah. Während das ARD-Format in den Jahren 2024 und 2025 zuletzt knapp fünf Millionen Menschen vor die Bildschirme lockte, verzeichnete das ZDF einen kontinuierlichen Rückgang beim Publikumsinteresse. Das ZDF-Format lief seit dem Erstauftritt am 31. Dezember 2010 ohne Pause jährlich, nun folgte erstmals das Aus.

Die Einschaltquoten der traditionellen Sendung sanken in den letzten Jahren deutlich:

Silvesterabend 2023: 3,11 Millionen Zuschauer schalteten ein.

Jahreswechsel 2024/2025: Die Reichweite sank auf 2,60 Millionen Zuschauer.

Jahreswechsel 2025/2026: Nur noch 2,47 Millionen Menschen sahen die Sendung aus Hamburg.

© Getty Images

Andrea Kiewel verliert Berliner Zuschüsse

Bereits im Herbst 2025 gab es erhebliche finanzielle Probleme für die traditionelle Veranstaltung in Berlin. Der regierende Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) strich die staatlichen Zuschüsse für die Übertragung am Brandenburger Tor, bei der bis zu 60.000 Menschen live vor Ort waren, mit der Begründung, es sei nicht die Aufgabe der Steuerzahler, derartige Events zu finanzieren. Nach dem Umzug an den Hamburger Hafen für den Jahreswechsel 2025/2026 machten zudem technische Pannen beim Auftritt von Kerstin Ott (44) – bei denen Kerner jedoch souverän improvisierte – und leere Zuschauerränge in den sozialen Netzwerken negative Schlagzeilen. Die beliebte "Quiz-Champion"-Show läuft hingegen bereits seit 2012 und erreichte rund drei Millionen Zuseher.

Silbereisen konnte mit "Silvesterschlagerbooom 2026" um die fünf Millionen ZuseherInnen locken. © Getty Images

Verhandlungen über zukünftiges Wechselmodell

Hinter den Kulissen wird nun über eine neue Lösung für die kommenden Jahre verhandelt. Ein mögliches Wechselmodell zwischen den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern soll Kosten sparen und eine gegenseitige Konkurrenz verhindern. Bei diesem Modell würden sich die Sender jährlich mit der Ausstrahlung einer großen Live-Show abwechseln.