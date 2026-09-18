Peter de Caluwe offiziell neuer Intendant der Salzburger Festspiele

Landeshauptfrau Edtstadler: "Ein exzellenter Gestalter" - Hammer bleibt als "Kapitänin" als Präsidentin an Bord.

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Nun ist offiziell, was bereits am Mittwoch an die Medien durchgesickert ist: Der belgische Opernmanager Peter de Caluwe wird nach der Saison 2027 der neue Intendant der Salzburger Festspiele. Das Festspielkuratorium rund um Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) hat den 63-Jährigen im Rahmen einer Pressekonferenz am Freitag vorgestellt. Und Kristina Hammer wird nach ihren ersten fünf Jahren als Präsidentin des Festivals um fünf weitere Jahre verlängert.

Kristina Hammer, Karoline Edtstadler und Peter de Caluwe © APA/BARBARA GINDL

"Es sind tatsächlich stürmische Zeiten, durch die wir gegangen sind", konstatierte Edtstadler bei der Präsentation im Festspielhaus. Deshalb sei Kontinuität wichtig, was in Hinblick auf Hammer bedeute: "Die Kapitänin bleibt an Bord." Andererseits gelte aber auch: "Wir steuern neue Häfen an und nehmen deshalb einen neuen ersten Offizier mit an Bord." Dergestalt bezeichnete Edtstadler den am 23. April 1963 im flämischen Dendermonde geborenen Caluwe, der von 2007 bis 2025 die Brüsseler Oper La Monnaie/De Munt leitete und zuletzt als Geschäftsführer das Europäische Kulturhauptstadtjahr 2030 im belgischen Löwen verantwortete. "Ein exzellenter Gestalter", so die Landeshauptfrau.