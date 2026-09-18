oe24
TV
E-Paper
Immo
Kultur

Soundtrack-Album

Rolling-Stones-Legende und Kult-Rapper bei GTA 6

Keith Richards
© zeidler
Der Soundtrack von GTA 6 begeistert schon vor dem Verkaufsstart. Rockstar Games versammelt internationale Musikstars für ein eigens produziertes Album zum Spiel.
OE24 auf Google bevorzugen

Das Kult-Game soll nach mehreren Verschiebungen am Donnerstag, 19. November 2026, für Playstation 5 sowie Xbox Series X|S erscheinen. Am selben Tag kommt auch "Grand Theft Auto VI: The Album" auf den Markt. Fans warten bereits seit mehr als 13 Jahren auf den Nachfolger von GTA 5 aus dem Jahr 2013. In der neuen Ausgabe schlüpfen Spieler in die Rollen von Jason und Lucia, um die an Florida angelehnte US-Region Leonida zu erkunden.

Auch interessant

Peter de Caluwe offiziell neuer Intendant der Salzburger Festspiele

Mega-Hype um neuen "Resident Evil"-Kino-Hit

Pop-Art-Künstler Peter Max (88) gestorben

34 neue Songs angekündigt

Das offizielle Album umfasst insgesamt 34 brandneue Songs von Künstlern aus unterschiedlichen Genres. Sechs Lieder sind bereits veröffentlich worden. Unter anderem ist Rock-Legende Keith Richards (82), Gitarrist der Rolling Stones, mit dem Titel "Bright Lights, Big City" dabei. Ebenso wirkt Rap-Star Travis Scott (35) mit seinem Track "RHYNO" mit, der von Guy-Manuel de Homem-Christo (52) produziert wurde – einer Hälfte des bekannten Duos Daft Punk.

Namhafte Musiker im Album

Weitere verfügbare Songs stammen von Rapper Yung Lean (30, Jonatan Håstad) gemeinsam mit Future (42, Nayvadius Wilburn) sowie von DJ Fred Again (33, Frederick Gibson). Damit lösen sich auch frühere Vermutungen in den sozialen Medien auf. Keith Richards hatte ein Artwork mit einem Leguan im GTA-Stil gepostet, woraufhin Travis Scott und andere Musiker ähnliche Motive teilten.

Travis Scott
Travis Scott © oe24

Auftritte im Spiel unklar

Nun steht fest, dass die Künstler mit Rockstar Games zusammenarbeiten. Ob einzelne Musiker im fertigen Videospiel selbst zu sehen sind, ist aktuell noch nicht bekannt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

»Starnacht aus der Wachau«

HIGHLIGHTS am Samstag

Kryptisches Posting! Rätsel um WANDA

HIGHLIGHTS am Sonntag

Jaksch: Blind Date mit der Verfassung

DISNEY+

PRIME

BÖHM: Wahrhaftige Beziehungen

Musik-Show: »The Voice of Germany: Blind Audition«

Wieder nix! Eros Ramazzotti kommt erst 2028