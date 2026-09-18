Soundtrack-Album
Rolling-Stones-Legende und Kult-Rapper bei GTA 6
Das Kult-Game soll nach mehreren Verschiebungen am Donnerstag, 19. November 2026, für Playstation 5 sowie Xbox Series X|S erscheinen. Am selben Tag kommt auch "Grand Theft Auto VI: The Album" auf den Markt. Fans warten bereits seit mehr als 13 Jahren auf den Nachfolger von GTA 5 aus dem Jahr 2013. In der neuen Ausgabe schlüpfen Spieler in die Rollen von Jason und Lucia, um die an Florida angelehnte US-Region Leonida zu erkunden.
Auch interessant
34 neue Songs angekündigt
Das offizielle Album umfasst insgesamt 34 brandneue Songs von Künstlern aus unterschiedlichen Genres. Sechs Lieder sind bereits veröffentlich worden. Unter anderem ist Rock-Legende Keith Richards (82), Gitarrist der Rolling Stones, mit dem Titel "Bright Lights, Big City" dabei. Ebenso wirkt Rap-Star Travis Scott (35) mit seinem Track "RHYNO" mit, der von Guy-Manuel de Homem-Christo (52) produziert wurde – einer Hälfte des bekannten Duos Daft Punk.
Dieser Youtube Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Youtube“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert.
Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
Namhafte Musiker im Album
Weitere verfügbare Songs stammen von Rapper Yung Lean (30, Jonatan Håstad) gemeinsam mit Future (42, Nayvadius Wilburn) sowie von DJ Fred Again (33, Frederick Gibson). Damit lösen sich auch frühere Vermutungen in den sozialen Medien auf. Keith Richards hatte ein Artwork mit einem Leguan im GTA-Stil gepostet, woraufhin Travis Scott und andere Musiker ähnliche Motive teilten.
Auftritte im Spiel unklar
Nun steht fest, dass die Künstler mit Rockstar Games zusammenarbeiten. Ob einzelne Musiker im fertigen Videospiel selbst zu sehen sind, ist aktuell noch nicht bekannt.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden