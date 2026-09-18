Rolling-Stones-Legende und Kult-Rapper bei GTA 6

Der Soundtrack von GTA 6 begeistert schon vor dem Verkaufsstart. Rockstar Games versammelt internationale Musikstars für ein eigens produziertes Album zum Spiel.

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Das Kult-Game soll nach mehreren Verschiebungen am Donnerstag, 19. November 2026, für Playstation 5 sowie Xbox Series X|S erscheinen. Am selben Tag kommt auch "Grand Theft Auto VI: The Album" auf den Markt. Fans warten bereits seit mehr als 13 Jahren auf den Nachfolger von GTA 5 aus dem Jahr 2013. In der neuen Ausgabe schlüpfen Spieler in die Rollen von Jason und Lucia, um die an Florida angelehnte US-Region Leonida zu erkunden.

34 neue Songs angekündigt

Das offizielle Album umfasst insgesamt 34 brandneue Songs von Künstlern aus unterschiedlichen Genres. Sechs Lieder sind bereits veröffentlich worden. Unter anderem ist Rock-Legende Keith Richards (82), Gitarrist der Rolling Stones, mit dem Titel "Bright Lights, Big City" dabei. Ebenso wirkt Rap-Star Travis Scott (35) mit seinem Track "RHYNO" mit, der von Guy-Manuel de Homem-Christo (52) produziert wurde – einer Hälfte des bekannten Duos Daft Punk.

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Namhafte Musiker im Album

Weitere verfügbare Songs stammen von Rapper Yung Lean (30, Jonatan Håstad) gemeinsam mit Future (42, Nayvadius Wilburn) sowie von DJ Fred Again (33, Frederick Gibson). Damit lösen sich auch frühere Vermutungen in den sozialen Medien auf. Keith Richards hatte ein Artwork mit einem Leguan im GTA-Stil gepostet, woraufhin Travis Scott und andere Musiker ähnliche Motive teilten.

Travis Scott © oe24

Auftritte im Spiel unklar

Nun steht fest, dass die Künstler mit Rockstar Games zusammenarbeiten. Ob einzelne Musiker im fertigen Videospiel selbst zu sehen sind, ist aktuell noch nicht bekannt.