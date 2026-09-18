VW fällt aus wichtigstem Aktien-Index der EU

Die VW-Aktie fällt am Freitag nach Börsenschluss aus dem EuroStoxx 50.

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Volkswagen steht vorerst nicht mehr in einem der wichtigsten Börsen-Schaufenster Europas. Denn am Freitag nach Börsenschluss fällt die VW-Aktie aus dem EuroStoxx 50. Von Montag an wird der Autokonzern damit nicht mehr in dem Index gelistet sein.

VW-Aktie: In fünf Jahren minus 60 Prozent

Entscheidend für die Zusammensetzung des Index ist vor allem die Rangfolge der Unternehmen nach ihrer frei handelbaren Marktkapitalisierung - also dem zusammengezählten Wert aller frei handelbaren Aktien. Das VW-Papier verlor angesichts der Krise bei Europas größtem Autohersteller zuletzt aber deutlich an Wert. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus aktuell knapp 22 Prozent, auf Sicht von fünf Jahren sind es sogar fast 60 Prozent. Dadurch ist Volkswagen im Vergleich zu anderen Unternehmen zurückgefallen.

Neben VW fliegt auch der niederländische Informationsdienstleister Wolters Kluwer aus dem Aktienindex. Aufgenommen werden dafür der französische Energiekonzern Engie und der finnische Netzwerkausrüster Nokia.

Eine Notierung bringt Prestige und mehr Sichtbarkeit bei internationalen Investoren. Der EuroStoxx 50 bündelt die Aktienkurse von 50 großen börsennotierten Unternehmen aus dem Euroraum und gilt als eines der führenden Börsenbarometer Europas.

Wichtig sind Indexänderungen vor allem für Indexfonds (ETFs), die etwa den EuroStoxx 50 direkt und eins zu eins abbilden. Sie müssen dann entsprechend umschichten und umgewichten, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann. Langfristige Kursfolgen haben Indexänderungen in der Regel aber nicht.

Was sagt Volkswagen dazu?

Die Zugehörigkeit zu einem Index ändere nichts an der fundamentalen Stärke des Unternehmens, teilte ein Konzernsprecher mit. Man sei davon überzeugt, dass Volkswagen mit seinem einzigartigen Portfolio aus starken Marken und Geschäftsfeldern, ikonischen Produkten und der Ausschüttungspolitik für Anleger weiterhin ein attraktives Investment sei.

Mit dem Anfang September beschlossenen Zukunftsplan will der Konzern unter anderem Kosten senken, Strukturen vereinfachen und profitabler werden. Bis 2030 soll die operative Umsatzrendite zwischen acht und zehn Prozent liegen. Die schnelle Umsetzung der Maßnahmen und die nachhaltige Verbesserung der finanziellen Performance sollten sich auch auf die Volkswagen-Aktien positiv auswirken, sodass man mittelfristig wieder in den Index zurückkehren könne, teilt der Sprecher weiter mit. "Darauf arbeiten wir hin".