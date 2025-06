Frau zahlt 5.600 Euro für früheren OP-Termin - AK tobt

Ob eine Krampfadern-OP, eine neue Hüfte, oder eine Knieprothese - im Alter muss man sich auf lange OP-Wartezeiten einstellen. Die Arbeiterkammer schlägt jetzt Alarm.

Wer auf eine geplante Operation wartet, braucht sehr viel Geduld. Für eine Krampfadern-OP beträgt die Wartezeit im Kepler-Uniklinikum Linz bis zu 90 Wochen. Wer eine neue Hüfte braucht, muss sich im Ordensklinikum Linz bis zu 60 Wochen lang gedulden. Und für eine Knieprothese ist man nach ungefähr 73 Wochen an der Reihe, zählt die Arbeiterkammer in einer Aussendung auf.

5.600 Euro aus eigener Tasche

Eine 46-jährige Frau, die sich bei der Arbeiterkammer gemeldet hat, benötigte eine Bandscheiben-Operation. Und hätte ganze 60 Wochen darauf warten müssen. Weil die Schmerzen allerdings so stark waren, entschied sich die Betroffene für einen Eingriff als Privatpatientin im Linzer Spital. Dafür zahlte sie 5.600 Euro aus eigener Tasche.

Die Enttäuschung der Frau ist groß: "Ich habe viele Jahre ins System eingezahlt. Von der Österreichischen Gesundheitskasse habe ich nichts zurückbekommen."

AK-Präsident kritisiert Gesundheitspolitik

Auch der AK.Präsident Andreas Stangl greift diese Problematik auf und kritisiert das Gesundheitssystem: „Es kann nicht sein, dass jemand über einen langen Zeitraum extrem starke Schmerzen hat und sich dann eine dringend benötigte Operation selbst bezahlen muss. Hier läuft einiges schief in unserem Gesundheitssystem in Oberösterreich“, so Stangl. Er sieht die Landespolitik in der Verantwortung.