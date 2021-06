Pistole im Park und Flaschenwurf auf Polizisten. Jetzt wird es brutal auf den illegalen Partymeilen. Polizisten werden attackiert.

Die Partys zum langen Wochenende ufern aus. Lokale müssen um 22 Uhr sperren, Zehntausende Jugendliche feiern dennoch weiter. Corona-Maßnahmen werden ignoriert – und jetzt wird es auch noch brutal.

Großeinsatz der Polizei

In Wien gab es am Mittwochabend einen Großeinsatz der Polizei gegen Corona-Partys. Sogar die Sondereinheit WEGA war dabei. Kontrolliert wurde bis 4.30 Uhr – mit zahl­reichen Einsätzen:

Pistole

Kurz vor 22 Uhr hantiert ein Teenager im Stadtpark mit einer Pistole. Die Polizei nimmt den 15-Jährigen fest und zieht seine Schreckschusspistole ein. Mehr als 1.000 Partywütige feierten in Wien am Donaukanal. Um 0.30 Uhr wurden Polizisten von einer Brücke aus mit Glasflaschen beworfen.

Attacke

1 Uhr am Karlsplatz: Vier Musikanlagen beschallen den Platz vor der Kirche. Die Polizei wird nach Lautsprecherdurch­sagen erneut mit Flaschen beworfen.

Massen

Massen auch in Kärnten. Bis zu 500 Leute feiern auf einem Parkplatz auf der Völkermarkter Straße in Klagenfurt. Das Areal wird gesperrt. In der Herrengasse in der Innenstadt feiern bis zu 1.000 Menschen – friedlich.

2.715 Anzeigen

Die Bilanz dieser einen Partynacht: 136 Corona-Anzeigen. Seit Beginn der Lockerung am 19. Mai waren es österreichweit schon 2.715 Anzeigen.