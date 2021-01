Lockdown doch bis Ende Jänner?

Die Reproduktionszahl steht auf zu hohen 0,96 und die Neuinfektionen steigen.

Die Neuinfektionen sinken auch am Tag zehn nach dem Lockdown nicht. Im Gegenteil. Gestern registrierte das Land erneut 2.540 neue Corona-Fälle. Und dabei werden derzeit im Schnitt mit rund 15.000 Tests nur halb so viele Menschen getestet wie noch vor einem Monat.Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 liegt zudem bei 161 – ist also von den unter 50, die europaweit als Stufe Rot gelten, weit entfernt.