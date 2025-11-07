Verdächtiges Paket auf Trumps Flugplatz: Sieben Menschen im Spital

Ein verdächtiges Paket mit weißem Pulver sorgt auf dem von US-Präsident Donald Trump genutzten Militärflugplatz für Unruhe.

Nach Öffnen des Pakets in der Joint Base Andrews bei Washington mussten vorübergehend sieben Menschen im Krankenhaus behandelt werden, wie US-Medien am Freitag berichteten. Einige von ihnen klagten laut dem Sender Fox News über Kopfschmerzen. Was genau es mit dem Pulver auf sich hat, war zunächst unklar.

Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf Militärkreise, in dem Paket hätten sich ein unbekanntes weißes Pulver sowie "politisches Propagandamaterial" befunden. Nach Angaben der Militärbasis befassten sich Sonderermittler mit dem Fall.

Gebäude evakuiert

"Die Joint Base Andrews hat heute auf einen Vorfall reagiert, bei dem eine Person ein verdächtiges Paket geöffnet hat", hatte der Stützpunkt am Donnerstag erklärt. "Vorsichtshalber wurden das Gebäude und das angrenzende Gebäude evakuiert." Ersthelfer hätten "keine unmittelbare Bedrohung" festgestellt und den Fall an das Büro für Sonderermittlungen weitergegeben.

Die Joint Base Andrews liegt rund 30 Autominuten vom Weißen Haus entfernt im US-Staat Maryland. Sie wird häufig von Trump und weiteren hochrangigen Regierungsmitgliedern für Flüge genutzt. Trump war erst am Mittwoch nach der Rückkehr von einem Wirtschaftskongress im US-Staat Florida dort gelandet. Am Freitag wollte er von dort erneut aufbrechen und zu seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida fliegen.