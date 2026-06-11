Taylor Swift feiert Knicks-Sieg

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Taylor Swift hat die New York Knicks beim vierten NBA-Finalspiel mit einem Wortwitz-T-Shirt angefeuert. Der Popstar saß in der ersten Reihe, in einem blauen Oberteil mit dem Aufdruck "Stevie Knicks" in oranger Schrift. Der Name spielt auf Stevie Nicks an, Sängerin der Rockband Fleetwood Mac. Swift war nicht die Einzige in diesem Look: Ihre Begleiterinnen Alana Haim, Este Haim und Mariska Hargitay trugen ähnliche Shirts mit Aufdrucken wie "Knickelback" und "Knickole Kidman".

Die New York Knicks holten in dem spannenden Spiel einen 29-Punkte-Rückstand auf und fuhren schließlich ihren dritten Sieg gegen die San Antonio Spurs ein. Ein weiterer Sieg trennt sie noch vom Meistertitel. Knicks-Fan Swift jubelte beim Spiel frenetisch. Immer wieder führte die 36-Jährige an der Seitenlinie spontane Tänze auf - nach der famosen Aufholjagd des Heimteams kannte der Jubel von Swift und ihren Begleiterinnen keine Grenzen.