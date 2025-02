"Frau Schnurr": Lehrerin wird zur Katze und faucht Schüler an

Eltern und Schüler reagierten entsetzt und wandten sich an die Schulleitung.

An der "Marsden State High School" im australischen Bundesstaat Queensland entwickelte sich der Unterricht in einer bestimmten Klasse zunehmend in eine befremdliche Richtung. Laut einem Bericht der britischen Zeitung "Daily Mail" begann eine Lehrerin, sich nicht nur optisch, sondern auch im Verhalten an eine Katze anzupassen.

Meet Miss Purr. Yes, she forces students to call her Miss Purr. She cat screeches and growls when they don’t listen. She sits in class and licks her hands. She’s employed by Marsden High School.



And of course she wears the rainbow lanyard.https://t.co/Z03NZHzEGL pic.twitter.com/UYUqIxRzMe