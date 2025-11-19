2,6 Mio Zuschauer: ÖFB-Team beschert ServusTV Rekordquote

Millionen Österreicher fieberten mit dem ÖFB-Team mit.

Insgesamt erzielte ServusTV in der Basis 12+ einen Marktanteil von 51,7 Prozent und in der Zielgruppe von 60,7 Prozent, das entspricht einem Schnitt von 1,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern – so viele wie bei keiner anderen Übertragung eines Fußballländerspiels in Österreich 2025. Insgesamt erreichte ServusTV mit der Fußballübertragung sogar 2,6 Millionen Fußball-Fans. Bei ServusTV On kam die Partie auf 450.000 Video Views und 19,7 Millionen Watched Minutes – damit war die Übertragung dieses Fußballländerspiels sowohl bei ServusTV als auch bei ServusTV On die erfolgreichste Sendung im laufenden Jahr.