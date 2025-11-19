Alles zu oe24VIP
2,6 Mio Zuschauer: ÖFB-Team beschert ServusTV Rekordquote

Quali-Hit

2,6 Mio Zuschauer: ÖFB-Team beschert ServusTV Rekordquote

19.11.25, 12:54
Millionen Österreicher fieberten mit dem ÖFB-Team mit.

ServusTV erzielte mit der Übertragung Österreich gegen Bosnien-Herzegowina in der Basis 12+ einen Marktanteil von 51,7 Prozent und in der Zielgruppe von 60,7 Prozent, das entspricht einem Schnitt von 1,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern – so vielen wie bei keiner anderen Übertragung eines Fußballländerspiels in Österreich 2025. Insgesamt erreichte ServusTV 2,6 Millionen Fußball-Fans.

Insgesamt erreichte ServusTV mit der Fußballübertragung sogar 2,6 Millionen Fußball-Fans. Bei ServusTV On kam die Partie auf 450.000 Video Views und 19,7 Millionen Watched Minutes – damit war die Übertragung dieses Fußballländerspiels sowohl bei ServusTV als auch bei ServusTV On die erfolgreichste Sendung im laufenden Jahr.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

