Thomalla spricht Klartext: So denkt sie über Zverev

Wenige Tage nach seinem ersten Grand-Slam-Titel in Paris zeigte sich Tennis-Ass Alexander Zverev bei einem Charity-Turnier beim Stanglwirt in Going bestens gelaunt und in Begleitung von geballter familiärer Unterstützung.

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Beim Charity-Turnier am Fuße des Wilden Kaisers zog der frischgebackene Paris-Sieger Alexander Zverev alle Blicke auf sich. Neben seiner Freundin Sophia Thomalla (36) war auch deren Mutter Simone Thomalla (61) vor Ort in Tirol, um den Tennis-Star anzufeuern. Die Schauspielerin zeigte sich im Gespräch mit der Zeitschrift Bunte sichtlich emotional und stolz auf die Leistungen des Sportlers: „Er hat ein tolles Jahr hingelegt. Ich bin wahnsinnig stolz auf ihn, beziehungsweise auf die ganze Familie.”

Angst vor Niederlage

Wie sehr sie bei den Matches ihres Schwiegersohns mitleidet, gestand die 61-Jährige mit einer gehörigen Portion Humor. Ein ruhiges Verfolgen der Spiele auf der Couch sei für sie unmöglich. "Wenn ich Angst habe, dass irgendwas schiefgeht, dann renne ich durch die Wohnung, mache Wäsche oder koche. Wenn er dann ziemlich sicher vorne liegt, dann setze ich mich genüsslich vor den Fernseher und schaue ihm beim Jubeln zu", verriet Thomalla lachend. Der Grund für das intensive Daumendrücken sei auch ein pragmatischer: „Wenn Sascha gewinnt, bedeutet das gute Laune – und das kommt meiner Tochter zugute. Da schlägt mein Mutterherz schneller.”

Starke Vorbilder für die mentale Gesundheit von Kindern

Der Auftritt fand im Rahmen der "WorldChanger Days 2026" im Bio-Hotel Stanglwirt statt. Die WorldChanger Foundation hatte dabei gemeinsam mit der Alexander Zverev Foundation zahlreiche prominente Persönlichkeiten geladen, um finanzielle Mittel für Mental-Health-Programme an Schulen zu generieren. Das gemeinsame Ziel der beiden Organisationen ist es, das Bewusstsein für mentale Stärke bei Kindern frühzeitig zu fördern und ihnen durch positive Vorbilder Hilfestellung zu bieten.

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Dass Zverev selbst offen mit psychischen Belastungen umgeht, nachdem er im Vorjahr nach einem frühen Wimbledon-Aus öffentlich von einem mentalen Tief gesprochen und professionelle Hilfe in Anspruch genommen hatte, sieht Simone Thomalla positiv.

Den Rückhalt in der Partnerschaft schreibt sie dabei auch ihrer Tochter zu: "Hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau", so die Schauspielerin, die abschließend augenzwinkernd hinzufügte: "Und zwei starke Dackel." Damit spielte sie auf den gemeinsamen Hund Mishka an, der das Familienglück im Hause Thomalla-Zverev komplettiert.