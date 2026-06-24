Alk & Drogen: Terenzi fliegt aus Show

Sänger Marc Terenzi (47) trat klammheimlich bei den Aufzeichnungen zur neuen Staffel von "The Voice of Germany" an. Doch nach einem heftigen Jury-Protest zog der Sender nun die Reißleine und löscht seinen Auftritt komplett.

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Eigentlich sollte es für Marc Terenzi der große berufliche Neustart werden. Aktuell laufen die Dreharbeiten für die 16. Staffel der beliebten Castingshow "The Voice of Germany", deren Ausstrahlung für den kommenden Herbst auf ProSieben, Sat.1 und Joyn geplant ist. Wie BILD berichtet, trat der 47-Jährige im Mai als Überraschungskandidat bei den "Blind Auditions" an. Seine Identität sollte bis zum Moment des Auftritts streng geheim gehalten werden.

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Vergangenheit als Rauswurf-Grund

Rein musikalisch lief es für den US-Sänger zunächst wie am Schnürchen. Die prominente Jury, bestehend aus Shirin David (31), Rea Garvey (53), Nico Santos (33) sowie Smudo (58) und Michi Beck (58), ahnte nichts von dem prominenten Gast auf der Bühne. Als Terenzi zu singen begann, drückten gleich mehrere Juroren begeistert auf den roten Knopf:

Das Ergebnis: Rea Garvey, Nico Santos sowie Smudo und Michi Beck von den Fantastischen Vier drehten sich mit ihren Stühlen um.

Der Schock: Nach dem Erkennen des Sängers kippte die Stimmung im Studio laut Produktionskreisen schlagartig.

Die Kritik: Einzelne Juroren sollen Terenzis Teilnahme massiv kritisiert haben. Hintergrund der heftigen Diskussionen waren seine Drogen- und Alkoholbeichten, der Aufenthalt in einer Suchtklinik sowie diverse Gerichtsverfahren in der Vergangenheit.

Sender streicht Auftritt aus dem Programm

Der Unmut hinter den Kulissen war offenbar so gewaltig, dass sich die Sender-Verantwortlichen zu einem drastischen Schritt gezwungen sahen. Obwohl die Episode längst abgedreht ist, wird der Auftritt im Herbst überhaupt nicht im Fernsehen zu sehen sein. Marc Terenzi wird komplett aus der Staffel geschnitten.

Sender bestätigt

Christoph Körfer, Sprecher von ProSieben & SAT.1, bestätigte den Vorfall auf BILD-Anfrage: "Marc Terenzi hat sich als Talent für die 16. Staffel von 'The Voice of Germany' beworben und wurde zu einer Blind Audition eingeladen. Dort hat sich herausgestellt, dass die Teilnahme eines Stars wie Marc nicht zum #TVOG-Markenkern passt. Deshalb endet die Teilnahme für ihn mit der Blind Audition. Sein Auftritt wird nicht Teil einer Sendung im Herbst sein."

Terenzi geriet erst kürzlich durch seine Tochter Summer (20) in die Schlagzeilen. In ihrem Song "Daddy Issues" rechnete sie mit ihm ab und bezeichnete ihn unter anderem als Narzissten. Der Sänger reagierte damals selbstkritisch und gestand ein, bis vor einem Jahr alkohol- und drogenabhängig gewesen zu sein und deshalb kein guter Vater gewesen zu sein. Der Versuch, über die große Musikbühne von "The Voice" ein neues Kapitel aufzuschlagen, ist nun krachend gescheitert.