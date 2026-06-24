Drama vor dem 85er: Not-OP für Margot Hellwig

Wenige Tage vor ihrem 85. Geburtstag durchlebt die legendäre Volksmusik-Sängerin Margot Hellwig eine dramatische Zeit voller gesundheitlicher und persönlicher Rückschläge.

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Ein folgenschwerer Unfall im eigenen Garten überschattet die Vorbereitungen für das anstehende Wiegenfest der 84-jährigen Musik-Ikone. Bei der Gartenarbeit kam die rüstige Sängerin schwer zu Sturz und musste umgehend medizinisch versorgt werden. Gegenüber der Zeitschrift "Neue Post" schilderte Hellwig den Vorfall: "Ich mache noch alle Gartenarbeiten selbst. Ich bin über eine Efeuranke gestolpert, unglücklich gestürzt und habe mir den Arm gebrochen".

Da sie ihren Notfallknopf bei der Arbeit im Grünen nicht am Körper trug, gestaltete sich die Alarmierung der Rettungskräfte zunächst schwierig. Die Musikerin reagierte jedoch geistesgegenwärtig: "Zum Glück konnte ich aufstehen. Dann habe ich meine Freundin Marlene angerufen, ob sie zufällig Zeit hat, mich in die Notaufnahme zu fahren. Die war entsetzt." Im Krankenhaus angekommen, diagnostizierten die Ärzte den schweren Bruch, woraufhin sich der Volksmusik-Star einer sofortigen Notoperation unterziehen musste.

Dopppter Schicksalsschlag: Trauer um Hund Gustl

Mittlerweile befindet sich Margot Hellwig auf dem Weg der Besserung, die Folgen des Eingriffs sind im Alltag jedoch noch deutlich spürbar. "Ich habe ja noch eine Platte drin, die die Knochen zusammenhält. Ich soll den Arm nicht aufstützen und nichts Schweres tragen. Diese Orthese hilft. Es geht aufwärts", gab sich die Oberbayerin nach der Operation optimistisch.

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Der körperliche Schmerz ist das eine, doch während ihres Aufenthalts in der Klinik ereilte die Sängerin ein weiterer, emotionaler Tiefschlag. Ihr langjähriger Haustier-Gefährte, Hund Gustl, verstarb genau in jener Zeit, als sein Frauchen im Spital lag.

"Das war tragisch", zeigt sich Hellwig zutiefst erschüttert. "Er fehlt mir sehr. Jetzt suchen meine Familie und ich noch einmal einen älteren Hund für mich."