"Häuptling Abendwind": Roman Gregory spielt Nestroy

Von Alkbottle zu Johann Nestroy. Roman Gregory spielt ab 3. April Wiener Rabenhof den "Häuptling Abendwind" unter der Regie von Rapperin Yasmo, die dabei den Theater-Aufreger mit „aktuellem feministischen Bezug“ in die Gegenwart transferiert.

„Ich bin der Häuptling. Der unangefochtene Champion, der auch seit vielen Generationen nicht zur Diskussion seht und kein Widersprechen duldet. Doch plötzlich grätscht seine eigene Tochter drein und lässt ihn fast zerbrechen.“ Alkbottle-Sänger Roman Gregory startet jetzt in einer neuen Theater-Rolle durch. Ab 3. April spielt er in Wiener Rabenhof die Hauptrolle im Nestroy-Stück "Häuptling Abendwind", das Yasmin Hafedh, besser bekannt als Rapperin Yasmo, bei ihrem „dreifachen Debut als Theater Autorin , Theater-Musikkomponistin und Theater-Regisseurin“ von der indianische Faschingsburleske aus dem Jahr 1862 in die Gegenwart transferiert. „Ich habe ein Rap-Stück daraus gemacht, die Handlung und das Ende verändert, denn beim Original Nestroy-Stück gab es ein paar Themen die heute ja gar nicht mehr gehen."

Indianerschmuck, Kannibalismus oder Blackfacing etwa. Deshalb wurde „Häuptling Abendwind“ jetzt auch mit viel Wortwitz und Musik in eine Therme verlegt und mit „aktuellem feministischen Bezug“ versehen. Dafür sorgt nicht nur Yaso als Erzählerin, sondern auch die Häuptlings-Tochter Atal, die von der Amadeus-nominierten Jung-Rapperin Bex gespielt wird. Dazu sind als "Gegenspieler" auch Raphael Rameis (Häuptling Biberhahn der Heftige) und Christian Strasser mit dabei. Allesamt ohne große Kostümwechsel „Wir arbeiten Konflikte auf: Vier Charaktere mit vier verschiedenen Interessen. Das muss man nicht mit Kostümwechsel unterstreichen, denn diametral gibt es genug Konfliktpotenzial. Wer viele Kostümwechsel sehen will soll zu Taylor Swift gehen,“ lacht Gregory, der darin durchaus Zündstoff („Das ist auch ein politisches Stück in Reinkultur, denn da treffen sich zwei Häuptlinge und schnapsen sich was aus.“) und auch Parallelen zu seinem Privat-Leben sieht: „Ich spiele den Vater eine 16-jährigen Tochter und muss ich dabei gar nicht verstellen, da ich ja selbst eine 16-jährige Tochter habe.“

Gregory, der ja schon 2022 im Steinbruch Winzendorf im Musical "Robin Hood" mitwirkte („Da habe ich den Sheriff von Nottingham gespielt und vom Scheriff zum Häuptling ist es ja gar nicht so weit“) ist weiteren Theater-Engagements nicht unabgeneigt. „Theaterspielen macht Spaß. Man kann wieder Kind sein und auch mal über‘s Ziel schießen. Ich bin immer für alles offen, denn ich habe dieses Künstler-Leben ja gewählt um es mir nicht wie eine Labor-Ratte, sondern so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten.

Auch Yasmo hat schon vor der „Abendwind“-Premiere Lunte für weitere Theater-Projekte gerochen: "Es macht extrem viel Spaß. Ich werde natürlich all meine anderen Sachen weitermachen aber ich will unbedingt auch wieder Theater machen. Am liebsten Schiller. Das muss ich irgendwann machen, aber wahrscheinlich werde ich daran scheitern, weil Schiller mein großes Idol ist und ich da Fan-Girl bin. Wegen „Die Räuber“, „Die Verschwörung des Fiesco zu Genua und „Kabale und Liebe“ hab ich ja zu schreiben begonnen.“

