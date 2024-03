Falco: Am 19. April gibt's "neue Hits" und rares Interview

1984 lieferte Falco das Kult-Album "Junge Roemer". Zum 40. Jubiläum kommt am 19. April eine Deluxe Edition mit Remixes, Live-Aufnahmen und einem raren Interview.

Erst im Oktober wurde das Falco Kultalbum „Junge Roemer" in einer ‘Helnwein Edition“ neu aufgelegt. Bis auf neue Fotos gab’s da aber wenig Überraschungen. Das wird passend zum 40-jährigen Jubiläum am 19. April wett gemacht. Da kommt eine Deluxe Edition von „Junge Roemer", die neben Klassikern wie „Brillantin‘ Brutal“, „Nur mit Dir“ oder „Kann Es Liebe sein?“ auch spannendem Bonus-Material bietet . Neben sämtlichen Original-Remixen (u.a. vom New Yorker Kult-DJ John Luongo) und interessante Live-Tracks ist nämlich auch ein rares Falco-Interview dabei!

Ursprünglich im Jahr 1984 als Promotion-Kassette veröffentlicht, bietet dieses Interview mit der Musikjournalistin Ingeborg Schober den Fans einen einzigartigen Einblick in die Gedanken und Inspirationen des legendären Künstlers.