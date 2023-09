× ‘‘Neues“ Falco-Album: ‘‘Junge Roemer‘‘ kommt in Helnwein Edition

Das 1984er Album ‘‘Junge Roemer‘‘ von Falco wird am 6. Oktober neu aufgelegt. Die ‘‘Helnwein Edition“ bringt aber bis auf neue Fotos wenig Überraschungen.

„Meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Mädel und Buben. Liebes Kulturinteressiertes Publikum. Ich habe die große Ehre heute ihnen einen der wirklich letzten Künstler vorzustellen: Gottfried Helnwein.“ 1984 filmte Falco, der im Insert fälschlich als „Hans Falko“ geführt wurde, im Atelier von Helnwein ein zwei-minütiges TV-Special für den ORF. Helnwein knipste dabei natürlich auch ein paar Fotos. Eines davon ziert jetzt das Cover einer „neuen“ Falco-LP. Am 6. Oktober kommt das 1984er Album „Junge Roemer“, lange Zeit die bei weitem teuerste Platte, die je in Österreich produziert wurde, in einer „Helnwein Edition“. Statt Smoking trägt Falco darauf jetzt eine Lederjacke. Dazu kommen Liner Notes von Helnwein und weiter bislang unveröffentlichte Fotos.

Weltweit auf 3.333 Stück limitiert - dazu Picture Disc

Die wohl einzig wirkliche Neuigkeit. Denn zu den neun Songs, u.a Klassiker wie „Brillantin‘ Brutal“, „Nur mit Dir“ oder „Kann Es Liebe sein?“, wird es leider kein Bonus-Material geben. Immerhin ist die Schallplatte weltweit auf nur 3.333 Stück limitiert und auch nummeriert. Spannender ist die 10“ Picture Disc mit allen verfügbaren Versionen des Songs „Junge Roemer“. Die ist auf 2.500 Stück limitiert.