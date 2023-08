Hansi Hinterseer ist mit neuem Album zurück!

Hansi veröffentlicht Songs, die Frau Romana geschrieben hat.

Freude. Auch nach Jahrzehnten auf der Bühne und im TV begeistert Hansi Hinterseer immer noch die Massen. heute meldet er sich mit seinem neuen Album Glaub an dich – von Herzen das Beste zurück. Darin enthalten sind alle Lieder, die seine Frau Romana in den vergangenen 20 Jahren für ihn geschrieben hat.

Das neue Album ''Glaub an dich'' ist ab heute erhältlich.

22 Songs beinhaltet das gefühlvolle Werk. „Romana weiß, wie ich denke und fühle. Was mir Freude bereitet und was mich berührt. Und so schreibt sie auch – aus meinem Herzen. Lieder, die nicht nur auf mich passen. Lieder, die für alle Menschen sind“, schwärmt Hansi.

Von Höhen und Tiefen singt Hinterseer im Song Das geht nur mit dir, mit Du bist mein Leben und Ti Amo bringt er große Gefühle und Stimmung in die neue Platte.