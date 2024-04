× Die Rolling Stones starten am Sonntag ihre US-Tour und wollen 2025 wieder nach Wien

Mit der CD „Hackney Diamonds" lieferten die Stones den Hit des Jahres. Jetzt geht man damit auch auf Tour. Am Sonntag steigt die Live-Premiere in Houston. 2025 hat man wieder Wien im Visier.

“Ladies and Gentlemen: The Rolling Stones!” Nach 634 Tagen Pausen ertönt am Sonntag in Houston wieder die berühmteste Ansage des Rock N‘ Roll. Die Stones starten wohl mit dem 1981er Klassiker „Start Me Up“ vor 60.000 Fans im NRG Astrodome ihre neue Tournee „Hackney Diamonds 2024“. Für eine Gage von 100 Millionen Dollar stehen jetzt bis zum 17. Juli 19 Konzerte für über eine Million Fans in den USA und Kanada am Programm.

© Getty Images ×

The #RollingStones are in Houston to play at NRG Stadium on Sunday and Mick Jagger made a pit stop at #NASA for some official merchandise and tour #MickJagger #Houston pic.twitter.com/RMAmLQKTH5 — MarieFranceRemillard (@MFRemillard) April 25, 2024

Und die spannendste Setlist seit Jahren! Mick Jagger (80), der in Houston schon das NASA Museum besuchte, Keith Richards (80) und Ron Wood (76) haben dafür Mitte April in Los Angeles nämlich über 50 (!) Songs einstudiert. Ewige Hymnen wie "Jumpin‘ Jack Flash", "Gimme Shelter" oder "Satisfaction" ja sowieso. Aber auch jede Menge Raritäten a’la "Sad Sad Sad" oder "Heartbreaker" und gleich 9 Songs vom letzten Album "Hackney Diamonds", mit dem man sich ja 2023 in Österreich Platz1 der Jahrescharts sicherte.

© zeidler ×

Dazu gibt’s es auch wieder die legendäre Fan-Wahl, bei der in Houston wohl „Beast Of Burden“ die Klassiker “Fool To Cry”, “Dead Flowers” und “She's A Rainbow” ausstechen wird. Schließlich wurde es ja schon bei der 19 Song starken Generalprobe gezündet. Dort gab‘s mit "Angry", "Whole Wide World", dem Keith Richards-Solo "Tell Me Straight" und "Sweet Sounds Of Heaven" auch gleich vier Songs des aktuellen Album-Krachers. So viel Neues stand zuletzt bei der "Bigger Bang Tour" auf der Setlist.

© Getty Images ×

Damit der rockten die Stones 2006 ja auch im Wiener Happel Stadion. Das haben sie auch jetzt wieder im Visier: Im Sommer 2025 soll dort ihr 18. und vermutlich letztes Österreich-Konzert steigen.