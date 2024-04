× Schock me Amadeus: Austropop-Preis fast ohne Stars! ORF droht Quoten-Flop

Heute steigen im Wiener Volkstheater die Austropop-Grammys., aber es "schwänzen" so viele Künstler wie nie. Somit liefern wohl nur Melissa Naschenweng, Bibiza und Hubert von Goisern etwas Star-Appeal.

Beim Grammy wäre so etwas undenkbar – doch Österreich ist anders: Heute steigen die Amadeus Awards (ab 22.58 Uhr (!) mit dreistündiger „Verspätung“ auch „live zeitversetzt“ in ORF1), doch die meisten der Austropop-Stars sind im Wiener Volkstheater gar nicht dabei. Wanda, mit der emotionellen Hymne „Bei niemand anders“ ja die absoluten Top-Favoriten auf den Preis für „Single des Jahres“, spielen in der Schweiz, Christopher Seiler & Paul Pizzera stehen mit AUT of ORDA in Innsbruck auf der Bühne und Marco Pogo macht lieber Kabarett. Mit Andreas Gabalier, der heuer ja nicht einmal mehr nominiert ist, rechnet sowieso niemand. Auch unsere Giganten wie Wolfgang Ambros oder Rainhard Fendrich bleiben den Awards schon seit Jahren fern.

© zeidler ×

Wanda (o.) rocken in der Schweiz . AUT of ORDA (u.) spielen in Innsbruck auf.

© zeidler ×

Gut möglich, dass sich von den Topstars somit heute nur der sechs-fach nominierte Rapper Bibiza, Melissa Naschenweng, die große Favoritin in der Kategorie Schlager/Volksmusik, und natürlich Hubert von Goisern, der von der von Bundespräsident Alexander van der Bellen mit dem Lebenswerk ausgezeichnet wird, ihre Awards persönlich abholen. Und vielleicht ja auch RAF Camora, der könnte ja wieder zweimal gewinnen, legt aber gerade wegen seinem Tinitus-Drama eine Pause ein.

© Andreas Tischler ×

© TZOe Zeidler ×

© zeidler ×

Sein Auftritt wäre eine Sensation und würde auch die eher schwache Show retten. Da sind ja auch „nur“ Naschenweng, Chris Steger, AVEC, Cari Cari, die FM4 -Sieger Bipolar Feminin und drei Gruppen-Performances rund um Jungstars wie Jacob Elias angesagt. Dem ORF droht wieder ein Quoten-Flop!

© Facebook ×

Bibiza ist sechs Mal nominiert.

Das sind die Nominierungen für die Amadeus-Awards 2024:

Album des Jahres

• XV – Raf Camora

• Reparatur – Josh.

• The Good Life – My Ugly Clementine

• Vire – folkshilfe

• Wiener Schickeria – BIBIZA

Ö3 Song des Jahres

• Bei niemand anders – Wanda

• fix net normal – AUT of ORDA

• Ich gehör repariert – Josh.

• Insanity – Anna-Sophie

• Situationship – Jacob Elias

Live-Act des Jahres präsentiert von oeticket

• BIBIZA

• Melissa Naschenweng

• Pizzera & Jaus

• Seiler und Speer

• Wanda

Songwirter des Jahres präsentiert von AKM/austromechana

• Eine Ode an Wien – BIBIZA

Musik & Text: BIBIZA & filous

• My Grandma Says We Have No Future – Cari Cari

Musik & Text: Cari Cari

• Die Ersten – Die Mayerin

Musik & Text: Die Mayerin, Michael Klimas

• Betrunken – NESS

Musik & Text: NESS, Gabriel Geber, Florian Gruber, Tom Ulrichs

• Alles Ok – Pippa

Musik: Pippa, Mario Fartacek, Giovanna Fartacek

Text: Pippa

Best Sound präsentiert von FAMA

• Wiener Schickeria – BIBIZA

• Love's The Worst – Florence Arman

• Watching Strangers Smile – FILLY

• Habits – King&Potter

• Viennese Soul Vol. II – Sebastian Schneider

Alle Nominierten für Recording, Mix, Mastering und künstlerische Produktion finden Sie in unserem Press Pack und auf Instragram.

Alternative

• Bipolar Feminin

• My Ugly Clementine

• Oskar Haag

• Sharktank

• UCHE YARA

Electronic/ Dance

• Harris & Ford

• Joyce Muniz

• Klangkarussell

• Radian

• Toby Romeo

Hard & Heavy

• ALL FACES DOWN

• Baits

• Leftovers

• Serenity

• We Blame The Empire

Hip Hop/ Urban

• BEX

• DONNA SAVAGE

• Eli Preiss

• Raf Camora

• Spilif

Jazz/ World/ Blues

• Ernst Molden

• Ernst Molden, Seiler & das Frauenorchester

• Norbert Schneider

• Sigrid Horn

• Wiener Blond & Original Wiener Salonensemble

Pop/ Rock

• AUT of ORDA

• BIBIZA

• Chris Steger

• Josh.

• Wanda

Schlager/ Volksmusik

• Die Draufgänger

• Die Seer

• Melissa Naschenweng

• Natalie Holzner

• Nik P.



Folgende Sieger stehen schon fest:

FM4 Award

• Anda Morts

• BIBIZA

• Bipolar Feminin

• Eli Preiss

• Leftovers

Preis für das Lebenswerk:

• Hubert von Goisern