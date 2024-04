× Rettet RAF Camora die Amadeus Awards?

Wegen Tinitus musste RAF Camora seine Tour verschieben und gönnt sich jetzt eine Auszeit. Auch von Instagram. Am Freitag könnte er jedoch wieder auf die Bühne gehen. Beim Amadeus winken ja zwei Awards.

Ende Jänner schockte RAF Camora seine Fans: "Ich habe seit Oktober Probleme mit einem starken Tinnitus und einem immer wiederkehrenden Hörsturz." Deshalb musste er seine Tour inklusive dem ausverkauften Wien-Konzert verschieben. Kommt nun erst am 14. November in die Stadthalle. Das Live-Comeback ist für den 16. August am Frequency angedacht. Bis dahin gönnt sich eine Auszeit. Auch von Instagram: „Es wird eine Herausforderung sein, eine Pause zu machen. Ich werde mich aus allen sozialen Medien zurückziehen. Bis ich wieder fit bin!“

© RAF Camora Instagram



Jetzt könnte RAF doch schon früher wieder auf einer heimischen Bühne stehen: Nämlich bereits am Freitag. Bei den 24. Amadeus Awards im Wiener Volkstheater. Da ist er ja gleich zwei Mal nominiert: In der Kategorie Hip Hop/ Urban, die er ja schon 6 mal (!) gewinnen konnte und auch für den prestigeträchtigsten Preis: „Album des Jahres“

© Andreas Tischler ×

Wenn RAF, so wie zuletzt 2022, wirklich im Volkstheater vorbei schaut, dann würde er den Amadeus vor einer Star-Flaute retten: Andreas Gabalier schwänzt ja schon seit Jahren. Dazu haben Wanda, AUT of ORDA die „Supergroup“ von Paul Pizzera, Christopher Seiler und Daniel Fellner und selbst Marco Pogo wichtigere Auftritte. Somit liefern wohl einzig Melissa Naschenweng, Chris Steger, Lebenswerk-Preisträger Hubert von Goisern und unsere ESC-Queen Kaleen, die aber nur am Red Carpet vrobei schaut, Star-Appeal.