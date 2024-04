× Green Day spielen sich für das Nova Rock Festival ein

Die beiden Kult-Alben "Dookie" und "American Idiot" in voller Länge. Dazu die Highlights der aktuellen CD "Saviors". Green Day liefern bei einem Club-Gig in Los Angeles die Direktiven für's Nova Rock.

Am 13. Juni sind Green Day der erste Headliner vom Nova Rock Festival. das heuer ja auch Måneskin, Avenged Sevenfold und Hollywood-Star Keanu Reeves mit seiner Band Dogstar nach Nickelsdorf bringt. Jetzt liefern Billie Joe Armstrong dafür die Direktiven. Mit einem Mini-Konzert in Maxi-Länge in Kult-Club Echoplex in Los Angeles zündete man den Starschuss der Welt-Tournee "Saviors".

© Getty Images ×

Und das gleich mit einer riesigen Überraschung. Die beiden Kult-Alben "Dookie" (1994) und "American Idiot" (2004) rund um Hymnen wie "When I Come Around" oder "Wake Me Up When September Ends" wurden zum jeweiligen runden Jubiläum nämlich in voller Länge angestimmt.

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Als „Trennung“ gab‘s dazwischen die Highlights der aktuellen CD "Saviors", mit der man in Österreich ja zum 4. Mal Platz eins holte, und als Zugabe auch noch den Klassiker "Minority " aus dem Jahr 2000. In Summe ein 35 Song starkes Punk-Feuerwerk, mit dem man auch am Nova Rock Akzente setzen wird.