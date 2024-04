× Naschenweng, Steger und AVEC rocken die Amadeus Awards

Am Freitag steigen die Amadeus Awards bei denen Melissa Naschenweng, Chris Steger und drei Gruppen-Performances musikalische Highlights setzen.

Wanda, AUT of ORDA oder Marco Pogo sind ja terminlich verhindert, dennoch versprechen die Amadeus Awards am Freitag unter der Moderation von Nina Hochrainer und Philipp Hansa die große Austropop-Party. Neben Hubert von Goisern, der den Preis für das Lebenswerk erhält, und unserer ESC-Queen Kaleen, die den Red Carpet rockt, gibt‘s im Wiener Volkstheater jede Menge spannender Show-Auftritte.

© zeidler ×

Als Highlight stimmt Melissa Naschenweng, die sich nach bereits fünf Awards nun auch berechtigte Hoffnungen in den Kategorien Volksmusik/Schlager und Live-Act des Jahres machen darf, den Hit "Kompliment" an. Dazu liefert der freche Steirer Chris Steger einen Hit des Nummer-eins-Album "Leb dei Lebn" und AVEC gleich die Weltpremiere ihrer neuen Single „It’s a problem“.

© zeidler ×

Gleich zwei Mal wird vierköpfige Band Bipolar Feminin die Bühne betreten: um den FM4 Award entgegenzunehmen und um ihren Song „Tüchtig“ zu performen, dazu liefern Cari Cari den Hit „My Grandma Says We Have No Future“ mit dem sie auch in der Kategorie Songwriter des Jahres nominiert sind.

© AAMA

Nina Hochrainer und Philipp Hansa moderieren

Das Line-up der AAMA machen drei Gruppen-Performances komplett, die Highlight-Songs aus unterschiedlichen Genres zusammenbringen.

Für die Pop Performance kommen vier Newcomer auf die Bühne; Jacob Elias und Anna-Sophie präsentieren ihre Songs, mit denen sie für den Ö3 Song des Jahres nominiert sind. Nnoa und CHRISTL, beides ebenfalls aufstrebende Künstlerinnen mit einem einzigartigen Stil, komplettieren die Performance.

Auch für die Hip Hop Performance teilen sich vier Künstler:innen die Bühne. Darunter Spilif und DONNA SAVAGE, die beide in der Kategorie HIP HOP/ URBAN eine Chance auf einen Amadeus Award haben. Die beiden Künstlerinnen zeigen ganz unterschiedliche Facetten von Hip Hop. Außerdem treten hier die vierköpfige Wiener Band Hidden Gemz und der Wiener Rapper Jugo Ürdens auf.

Die Band Baits, die mit ihren rebellischen und mitreißenden Sounds in der Kategorie HARD & HEAVY nominiert ist, die autodidaktische Indie-Rockband Dives aus Wien sowie Crispies, die nun nach längerer Pause mit ihrer neuen Single zurück sind, zeigen bei der Rock Performance ihr Können.

© Zeidler, Instagram ×

Die Amadeus Awards werden heuer wieder in 14 Kategorien vergeben: BIBIZA geht mit gleich sechs Nominierung als Favorit ins Rennen: Wanda und Josh. könnten jedrei mal gewinnen.