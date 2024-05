Kaleen: Outfit-Überraschung bei 2. Probe für Song Contest

Unser Song Contest-Star Kaleen absolvierte ihre zweite Probe für das Semifinale am 9. Mai in Malmö - und überraschte im neuen Look.

Österreichs ESC-Kandidatin Kaleen überraschte bei der zweiten Probe in der Malmö Arena ihre Fans. Denn als sie ihren Song „We Will Rave“ gleich dreimal auf der großen ESC-Bühne performte, präsentierte sie sich in einem neuen Outfit.

Metallic-Body mit Super-Overknee-Stiefeln

© zachkiesling ×

Statt dem kurzen Glitzer-Suit mit Swarovski-Steinchen, das sie bei der ersten Probe anhatte, heizte sie dieses Mal im Metallic-Body samt Super-Overknee-Stiefeln dem Publikum ein. Und statt offenen Haaren trug Kaleen dieses Mal einen strengen Domina-Zopf. Zwei Outfits bei zwei Proben - das gab es bis dato noch nie!

Kaleen © ORF ×

Zwei Outfits für Semifinale zur Wahl

Zu sehen gibt es ihren Auftritt am Donnerstag, dem 9. Mai 2024, wenn sie ab 21.00 Uhr live in ORF 1 mit Startnummer 6 im zweiten Semifinale des Eurovision Song Contest um eines von zehn Finaltickets antritt. Die Frage ist jetzt nur: In welchem Look tritt Kaleen an?

ORF-Delegationsleiter Stefan Zechner: „Die zweite Probe ist sehr gut gelaufen und unsere Änderungswünsche wurden alle umgesetzt. Außerdem haben wir heute noch ein zweites Bühnenoutfit ausprobiert, um zu sehen, wie ein helleres Kostüm auf der Bühne wirkt. All das werden wir jetzt analysieren und dann entscheiden, womit Kaleen nächste Woche auf die Bühne geht.“

© zachkiesling ×

Kaleen: Fühle mich in beiden Outfits wohl

Kaleen ist für beides offen: „Die zweite Probe war super und ich habe sie voll genießen können. Wir haben noch an Kleinigkeiten gefeilt und einen anderen Style ausprobiert – für mich hat sich auf jeden Fall alles sehr gut und stimmig angefühlt."