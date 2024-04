Erste Feuerprobe für Kaleen in Schweden

Heute probte unser ESC-Star in Malmö.

Am Montag schnupperte Popstar Kaleen in Malmö erstmals Song-Contest-Luft. Am Nachmittag stand sie bei ihrer ersten Probe auf der großen Eurovision-Bühne und machte dabei eine durchaus gute Figur. Auch bei den Buchmachern liegt Kaleen gut im Rennen und wird immerhin in den Top 15 gehandelt. Ihr Hit „We Will Rave“ sorgte schon im Vorfeld bei diversen ESC-Partys für Furore. „Wir haben uns so lange darauf vorbereitet, und jetzt bin ich einfach nur voller Vorfreude“, jubelt Kaleen vor ihrem Abflug nach Malmö letzten Sonntag.

© ORF ×

Sie performte ihren Song "We Will Rave" dreimal im Rahmen der ersten Probe. Anschließend wurde die TV-Umsetzung der Bühnenperformance im sogenannten Viewing-Room präsentiert, wo auch die Möglichkeit bestand, Änderungswünsche zu deponieren.

© ORF ×

"Die erste Probe war toll – wahnsinnig viele Eindrücke! Der Moment auf der Bühne hat sich eingebrannt. Ich habe richtig gespürt, wie mich das Lied, die Energie und die Halle mitziehen und sich die Probe immer mehr wie eine richtige Show angefühlt hat. Wir werden noch an Kleinigkeiten bei der Choreo feilen, aber dafür sind Proben da", freute sich Kaleen.

Design von Marina Hoermannseder

Die Sängerin setzt auf eine Kombination aus Tanz, Bewegung, Gesang und ihrer Persönlichkeit. Unterstützt wird sie auf der Bühne von vier Tänzern. Und sie vertraut auf österreichische Modekompetenz. Verantwortlich für das Design ist Marina Hoermanseder, deren Entwurf durch seine Vielseitigkeit, Eleganz sowie Raffinesse besticht und speziell für Kaleens Performance beim ESC gefertigt wurde.

ORF-Delegationsleiter Stefan Zechner: "Bei der ersten Probe hat bereits alles zu 95 Prozent funktioniert, wir sind also zufrieden und auf einem guten Weg. Wir werden eine tolle zweite Probe machen und können uns auf einen sehr schönen Auftritt beim zweiten Semifinale freuen."

© ORF ×

Gemeinsam mit Freund Marvin Dietmann wird die Sängerin und Choreografin in den nächsten zwei Wochen ein Marathon-Programm abliefern müssen. So steht am Donnerstag bereits die zweite Probe am Programm. Am Sonntag wird Kaleen bei der offiziellen Eröffnung des Song Contests mit dabei sein. Das erste Semifinale am 7. Mai wird unser Star nur als Zuschauerin verfolgen, bevor es am 9. Mai im zweiten Semifinale erstmals ernst für Österreich wird. Wenn alles gut läuft, hat Kaleen dann am 11. Mai beim Finale den bisher größten Auftritt ihrer Karriere.