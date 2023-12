× Helene Fischer: Nächster TV-Hit ist fix!

Am 25.Dezember wirbelt Helene Fischer auch als Barbie mit ihrer Weihnachts-Show durch das ORF-Programm. Keine vier Wochen später ist sie schon wieder im TV: am 27. Jänner zeigt ARD ihre Rekord-Tour „Rausch“.

Fünf Mal hielt Helene Fischer im September die Stadthalle „Atemlos“. Mit waghalsiger Akrobatik, auch Überkopf- auf einem Roboter-Arm, heißer Kostüm-Revue und der großen Liebes-Show mit ihrem Ehemann Thomas Seitel. Jetzt kommt die Rekord-Show, die bei insgesamt 71 Konzerten über 750.000 Fans begeisterte, auch ins TV: Am 27. Jänner zeigt ARD unter dem Titel "Helene Fischer: Rausch live – Die Arena Tour" einen exklusiven Mitschnitt – ungekürzt! Gut möglich, dass die Hit-Show mit 18 Millionenfach verkauften Schlager-Hymnen wie „Herzbeben“, „Wenn alles durchdreht“ oder „Die Hölle morgen früh“ zeitgleich auch im ORF läuft.

Als Warm-Up versüßt uns Helene ja wieder das Weihnachts-Programm. Nach dreijährigen Corona-Stopp läuft am 25. 12. Ab 20.15 Uhr ihre bunte „Helene Fischer Show“ in ORF2. Mit Stargästen wie Beatrice Egli. Peter Maffay, Dave Stewart von den Eurythmics (Sweet Dreams), den Simple Minds (Don’t You), Nena (Liebe ist) und ihrer Kärtner Freundin Naschenweng liefert Herlene dabei einen flotten Mix aus Akrobatik, Musik und Musical-Einlagen. Neben einem witzigen KI-Double-Sketch mit Komikerin Tahnee zeigt sie sich dabei auch als Barbie.